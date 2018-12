Spielzeugbasar als Besuchermagnet

Adelsheim.Der zwölfte Spiel- und Fahrzeugbasar des Fördervereins des Katholischen Kindergartens Don Bosco fand Mitte November in der Eckenberghalle in Adelsheim statt. Dabei fanden viele Spielzeuge einen neuen Besitzer. Selbstverständlich kam auch die Verpflegung der zahlreichen Kaufinteressierten nicht zu kurz. Die Mitglieder des Fördervereins boten, tatkräftig unterstützt von den Erzieherinnen, von den Eltern gebackenen Kuchen sowie Brezeln und Wurst für den kleinen und großen Hunger an. Für die Kinder stand, wie jedes Jahr, ein Maltisch bereit. Der Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühren kommt in vollem Umfang dem Katholischen Kindergarten Don Bosco zugute. Wie in den vergangenen Jahren können somit wieder Spiel- und Lernmaterialien angeschafft werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018