Staffeltage

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Ein Staffeltag der A-Junioren der Odenwaldstaffel 1 (Fußballkreise Mosbach und Buchen) findet am Mitwoch, 8. August, um 19.30 Uhr beim FV Mosbach statt. Vom Fußballkreis Buchen betrifft es: JSG Hettingen/Buchen; JF Ravenstein; JSG Seckachtal; JSG Großeicholzheim/Schefflenz/Seckach; JSG Altheim/Götzingen/Schlierstadt. Der Staffeltag der A-und B-Junioren der Odenwald-Staffel 2 (Fußballkreise Buchen und Tauberbischofsheim) findet am Dienstag, 7. August, um 19.30 Uhr beim FC Kühlsheim statt. Vom Fußbalkreis Buchen betrifft es folgende Mannschaften: A-Junioren: JSG Höpfingen 1 und 2; B-Junioren: SG Erftal/ Brehmbachtal 1 und 2; SG Hettingen/ Buchen. Der C-Junioren Staffeltag des Fußballkreises Buchen findet am Montag, 13. August, um 19.30 Uhr bei der Spvgg. Hainstadt statt.