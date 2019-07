Steine in Meilensteine verwandeln

Mit einem Festakt am Donnerstagabend in der festlich dekorierten Eckenberghalle wurden 43 Schüler der Klasse neun und zehn der Martin-von-Adelsheim-Schule verabschiedet.

Adelsheim. Zum ersten Mal haben 16 Schüler der Klasse zehn die „Mittlere-Reife“, wie auch an allen anderen Realschulen in Baden-Württemberg, und 27 Schüler den Hauptschulabschluss abgelegt. Der Festakt war von Emotionen geprägt und zeigte das gute Miteinander zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Viel Lob gab es für Rektorin Veronika Köpfle, die nach 19 Jahren in den wohlverdienten Ruhgestand gehen wird. „Sie haben zusammen mit ihrer Konrektorin, Margit Huth als „Anführer-Team“ diese Schule geleitet und waren unschlagbar“, lobte die Elternsprecherin der Klasse zehn, Corinna Haber. Die Bläserklasse, unter der Leitung von Lena Süssenbach, Diana Schlegel am E-Piano und das Lehrerensemble umrahmten den Festakt musikalisch.

Bei ihrer Begrüßung dankte die Rektorin den Eltern und Angehörigen der Entlassschüler für die gute Zusammenarbeit, Bürgermeister Klaus Gramlich und dem Gemeinderat für die wohlwollende Unterstützung, dem Förderverein für das 44-jährige wertvolle Miteinander und den Elternvertretern für ihre Hilfe.

Bei ihrer Ansprache stellte die Rektorin ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe in den Mittelpunkt: „Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzel und Flügel“. Die Schüler hätten bei ihren Familien und auch hier an der Martin-von-Adelsheim-Gemeinschaftsschule gute Wurzeln entwickeln können und dürften in der Lage sein, eigene Wege zu gehen. „Fliegen müsst Ihr nun alleine“, betonte die Rektorin. Im Anschluss stellte sie fest, dass man nichts begreife, wenn nicht das Herz dabei sei. Es brauche Zeit, Freunde zu gewinnen und die Freundschaften zu pflegen. Aber auch alle anderen Dinge im Leben gelingen besser, wenn man sie mit ganzem Herzen tue, wenn man sich darauf einlasse und all seine Kraft darauf verwende. Jeder Mensch sei etwas Besonderes und Einmaliges. „Übernehmt Verantwortung für Euch und Eure Freunde, seid aber auch neugierig auf Neues“, gab die Rektorin mit auf den Weg.

Die Ergebnisse der Entlassschüler können sich sehen lassen. Die Realschüler haben einen beachtlichen Notendurchschnitt von 2,3 abgelegt und beim Hauptschulabschluss haben fast alle einen Schnitt mit einer zwei vor dem Komma. Man könne stolz und zufrieden mit den gebrachten Leistungen sein.

Viele haben sich in der Schülermitverantwortung eingebracht, als Sportmentoren oder „Streitschlichter“, im Schulsanitätsdienst ausbilden lassen, haben Pausenaufsichten übernommen und Vieles mehr. „Ich denke bei diesen Tätigkeiten habt Ihr ganz viel für Euch selbst gelernt und für das Leben“, so die Rektorin. Der Klassenlehrer der Klasse zehn, Johannes Ackermann, sagte, „Ich hatte das große Glück, die letzten zwei Jahre Klassenlehrer dieser doch etwas besonderen Klasse, erster regulärer Realschulabschluss, sein zu dürfen. „Die Mischung macht‘s“, stellte der Klassenlehrer fest. Die Entlassschüler hätten von Anfang an verstanden, dass es Zeiten gebe, in denen man daheim und in der Schule lernen müsse, wo Witz und Tollerei nichts zu suchen haben, sondern wo man nur mit Fleiß vorankomme. „Ihr wusstet aber auch, wann die richtige Zeit und der richtige Moment für Scherze und Spaß war“, meinte er. Das habe das Arbeiten mit diesen Schülern unheimlich angenehm gemacht. „Ich kann mit Fug und Recht behaupten, noch nie eine Klasse gehabt zu haben, mit der ich so viel Spaß hatte und die trotzdem mit vollem Elan im Unterricht dabei war“, so Ackermann.

Vanessa Häußler, Klassenlehrerin der Klasse neun, sagte, dass die Schüler die erste große Hürde in ihrem Leben genommen häten. Sie brachte jedem Schüler einen Stein mit und meinte, dass es Steine gebe, die einem in den Weg gelegt werden. Diese Steine können Tests, Prüfungen und Konflikte mit Mitschülern oder Lehrern bedeuten. Wenn man sich lange genug durchbeiße, würden aus diesen Steinen, die einem in den Weg gelegt wurden, „Meilensteine“. „Diesen ersten Meilenstein habt ihr mit dem Abschluss jetzt erreicht“, so Vanessa Häußler. Zuletzt habe Schule auch immer etwas mit dem bestimmten Stein im Brett zu tun, da sie nämlich nicht nur aus dem Lernen bestehe, sondern auch für die Zeit mit Freunden in einer Gemeinschaft zu verbringen. „Bei mir habt Ihr immer ein Stein im Brett gehabt“, erklärte die Klassenlehrerin, die den Entlassschülern auf den Weg gab: „Seid motiviert und interessiert, lasst Euch für Dinge begeistern, werdet aktiv und nutzt die Zeit und nehmt aus jeder Situation und Anforderung, die an Euch gestellt wird, etwas für die Zukunft mit“.

Nach einem Tanz der „Tanz AG“, unter der Leitung von Kathrin Stätzler, erfolgte die Zeugnisausgabe und die Preisverleihung (wir berichteten). Die Klassensprecher, Diana Schlegel und Nico Pappenscheller (Klasse neun) dankten allen Lehrkräften, insbesondere ihrer Klassenlehrerin, für die Unterstützung und Geduld, die ihnen entgegengebracht worden sei. Amadi Licina (Klasse 10) sagte: „Danke an Rektorin Köpfle und die Lehrer. Danke an unseren charismatischen Klassenlehrer Johannes Ackermann. Wir hätten uns keinen besseren Ansprechpartner wünschen können“, so Licina. Bürgermeisterstellvertreterin Meta Götz übermittelte die Grüße von Bürgermeister Klaus Gramlich und des Gemeinderates. Sie wünschte allen Entlassschülern alles Gute auf ihrem neuen Lebensweg. Elternvertreterin Corinna Haber (Klasse zehn) betonte, dass nun die nächsten Schritte für die Entlassschüler folgen werden. „Glaubt an Euch, setzt Euch Ziele, macht das zu Eurem Ding. Die Zukunft liegt in Euren Händen. Werdet zu Menschen, denen Ihr selbst gerne begegnen würdet“, erklärte Corinna Haber.

Elternbeiratsvorsitzende Melanie Bender gab den Entlassschülern sagte: „Wer etwas vermeiden will, sucht Gründe. Wer etwas erreichen will, sucht Wege. So hoffe ich doch sehr, dass Ihr immer den richtigen Weg beschreitet und nicht von ihm abkommt, egal wie steinig sie auch manchmal sind.“

Fördervereinsvorsitzender Ralf Remmler gratulierte im Namen des Fördervereins und wünschte den Absolventen für die Zukunft alles Gute. Ein heiteres Bilderraten, „Wie heißt, dieser Lehrer“ stieß auf großes Interesse. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019