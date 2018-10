Streitschlichter-AG bekommt Verstärkung

Adelsheim.Die Streitschlichter-AG der Martin-von-Adelsheim-Schule bekommt Verstärkung durch neu ausgebildete Schüler der 7. Klasse. Insgesamt nehmen nun 13 Streitschlichter an der AG teil und bieten ihr Können in Schlichtungsgesprächen an. Die AG wird betreut von Schulsozialarbeiterin Stefanie Adrian und Lehrerin Julia Bennebach. Wer einen Streitschlichter sucht, sollte in den Pausen nach Schülern mit grünen Westen Ausschau halten. Diese dienen als Erkennungsmerkmal und sind seit dem letzten Schuljahr auch mit dem Logo der AG bedruckt.

Die Streitschlichter können dann direkt angesprochen werden oder bieten auch von sich aus ihre Hilfe an, wenn sie Streitfälle beobachten. Damit die Hemmschwelle der Streitenden nicht zu groß ist, wurden jeder Klasse bestimmte Streitschlichter zugeordnet. Diese besuchen „ihre“ Klasse mehrmals im Jahr, um sich vorzustellen und auch Spiele durchzuführen. Dadurch lernen sich alle besser kennen und die Kontaktsuche fällt leichter. Auch für die Streitschlichter ist das eine Herausforderung und ein Lernfeld, in dem sie wertvolle Erfahrungen sammeln.

