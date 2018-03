SWR zeigt Glanzlichter aus dem Bauland

Anzeige

Hirschlanden.Ein Fernsehteam von SWR-Mainz war im vergangenen November im Bauland unterwegs und hat für das Format „Fahr mal hin – ins Bauland“ einen Film gedreht, der erstmals am Freitag, 23. März, um 18.15 Uhr im Südwestfernsehen ausgestrahlt wird. Zu sehen sind unter anderem Projekte, Naturdenkmale und Museen in Buchen, Eberstadt, Hirschlanden, Altheim und Hohenstadt. Im kulinarischen Mittelpunkt des Filmes stehen Grünkern, Käse und Hirschbräu-Bier. Sehenswert sind die Eberstadter Tropfsteinhöhlen, oder die Kirchenkäserei in Hohenstadt. Für kulturell Interessierte mit Bewegungsdrang gibt es einen 77 Kilometer langen Skulpturenradweg. Wer daraufhin Durst bekommt– in Hirschlanden entstehen preisgekrönte Biere – ausgeschenkt in einer ehrenamtlich geführten Dorfwirtschaft. Hirschlanden wird an diesem Tag gleich zwei Mal Thema im SWR-Fernsehen sein, denn Ortsvorsteher Martin Herrmann wird als Repräsentant des Landessiegers von „Unser Dorf hat Zukunft“ ab 22 Uhr im SWR-Nachtcafé über die Entwicklung sprechen (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite). Bild: Martin Herrmann