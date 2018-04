Tatkräftige Förderung für den Schulgarten

Anzeige

Adelsheim.Das Team des Landesschulzentrums für Umwelterziehung in Adelsheim (LSZU) und die Mitglieder des Obst- und Gartenbau Vereins – Natur und Umwelt Osterburken führten eine gemeinsame Aktion im Schulgarten auf dem Gelände des Eckenberg-Gymnasiums durch.

Vielfältiges Angebot

Mit der fachkundigen Unterstützung des Vereins wurde ein großflächiges, in die Jahre gekommenes Beet mit Naschobst inklusive einer Einfassung erneuert. Damit steht den Schülern des Eckenberg-Gymnasiums sowie des LSZU nun wieder ein vielfältiges Angebot an Beerenfrüchten zum Kennenlernen und Verarbeiten zur Verfügung. Nach dem anstrengenden, erfolgreichen Arbeitseinsatz wurde am Freitag noch in gemütlicher Runde gegrillt. Das Team des LSZU bedankte sich für die tatkräftige Unterstützung.

Die Zusammenarbeit ergab sich nach einer ersten Begegnung im letzten Jahr, bei der sich interessierte Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins über die Möglichkeiten am LSZU in einem Vortrag und einer anschließenden Geländebegehung informieren konnten. Auch für die Zukunft sind gemeinsame Aktionen geplant.