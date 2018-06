Tim Winkelhöfer mit 1,1 Jahrgangsbester

Anzeige

Osterburken.Für 88 Abiturienten des Ganztagsgymnasiums Osterburken endete am Donnerstag die Schulzeit. Die Freude stand den Schülern, die sich in „lockerer“ Runde in der Aula der Schule einfanden, ins Gesicht geschrieben, hatten sie doch am Vormittag die letzte mündliche Prüfung abgelegt.

Mit Spannung warteten sie auf das Ergebnis, das die Prüfungsvorsitzende, Oberstudiendirektorin Dr. Andrea Merger vom Hölderlin-Gymnasium in Heidelberg, verkündete.

Der Notendurchschnitt lag bei 2,4. 14 Schüler haben einen Abiturdurchschnitt bis 1,5. Bester Abiturient war Tim Winkelhöfer (Oster-burken) mit einem Notendurchschnitt von 1,1.