Tod von Ilona Becker hat tiefe Wunden geschlagen

Nach dem Lied „Abendfrieden“ des Männerchores verlas die zweite Vorsitzende Claudia Steiner ihren Jahresbericht, in dem sie zwei Richtungen, zurück und nach vorne, beleuchtete. „Für mich gab es schöne Ereignisse und einen unbeschreiblichen Tiefpunkt im vergangenen Jahr“, so Steiner. Der Chor sei seinen Aufgaben gemäß dem Leitspruch „In Freud und Leid zum Lied bereit“ gerecht geworden, denn „ob fröhliche oder traurige Anlässe, gesungen wurde immer“.

Als besonderes Ereignis wertete Steiner die Einweihung des Osterbrunnens im April. Am 1. Mai wurde traditionell der Maibaum gestellt, wobei das schlechte Wetter die Besucher keineswegs abhielt und man mit dem Ergebnis des Fests sehr zufrieden war. Weitere Aktivitäten waren die Teilnahme am Umzug beim Adelsheimer Volksfestes sowie die Beteiligung beim Jubiläumsfest der Leibenstadter Feuerwehr.

Während der Sommerpause sei dann die Vorsitzende und Chorleiterin plötzlich aus dem Leben gerissen worden. In der schweren Zeit seien alle noch enger zusammengerückt und viele Sänger hätten den Wunsch geäußert, im Sinne der Verstorbenen weiterzumachen. Unter größtem emotionalem Druck sei die Trauerfeier würdig umrahmt worden.

Anstehende Auftritte wurden zunächst abgesagt. Nach einer vierwöchigen Pause habe sich in Gesprächen gezeigt, dass fast alle Sängerinnen und Sänger den Chor weiterführen wollten. Nach Abstimmung mit dem Vorstand habe man Dirigentin Christine Oechsner für die anstehenden Auftritte am Volkstrauertag und an Weihnachten gewinnen können. Die erste Probe fand am 26. Oktober statt. Ein ganz besonderer Dank ging an dieser Stelle an Christine Oechsner, für die es schnell zur Herzenssache geworden sei, den Leibenstadter gemischten Chor und auch den Männerchor zu dirigieren.

Dirigentin Oechsner bleibt

Große Freude herrschte zu Jahresbeginn, als sich die neue Dirigentin bereiterklärte, auch künftig in Leibenstadt zu dirigieren. Außerdem sei es Christine Oechsner gelungen, Alexander Graf für die Klavierbegleitung im Chor zu gewinnen, so Steiner. In ihrem Bericht bedankte sich Chorleiterin Christine Oechsner für die gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt sowohl beim gemischten als auch beim Männerchor. Es mache ihr viel Spaß, in Leibenstadt zu dirigieren, weshalb sie sich auch spontan bereiterklärte, das Dirigentenamt weiter zu bekleiden.

In ihrem ausführlichen Jahresrückblick ging Schriftführerin Kornelia Zimmermann auf die zahlreichen Proben, Auftritte und Aktivitäten im Gesangverein ein, wobei sie besonders die aktiv gelebte Gemeinschaft lobte. Nach dem Kassenbericht von Silke Haak bescheinigten ihr die Kassenprüferinnen Tanja Stock und Verena Seemann eine einwandfreie Kassenführung.

Dann stellte Ortsvorsteher Dieter Stahl den Antrag auf Entlastung des Vorstands und übermittelte gleichzeitig die Grüße des Ortschaftsrats und der Bürger. Durch den harten Schicksalsschlag brach für den Chor eine schwere Zeit an, in der es galt, eng zusammenzurücken und zusammenzuhalten, so Stahl. Er freute sich, dass Claudia Steiner mit dem Vorstandsteam den Chor durch die schwere Zeit in eine gute Zukunft geführt habe. Nach den Ehrungen und Wahlen überbrachte Edgar Kraft die Grüße von Bürgermeister Klaus Gramlich sowie der Einwohner. Er lobte die Chormitglieder für ihren Zusammenhalt und die zukunftsweisende Arbeit. Weiter dankte er für die Bereicherung durch Chorbeiträge beim Volkstrauertag.

Nach dem gemeinsam gesungenen Schlusslied „Nessaja“ klang die Versammlung in familiärer Atmosphäre aus. jüh

