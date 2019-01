Umgehung soll bis 2021 komplett fertiggestellt sein

Adelsheim.Einen Überblick über den Stand der Baumaßnahmen bei der Umgehungsstraße Adelsheim-Osterburken vermittelte bei der Gemeinderatssitzung in Adelsheim Diplom-Ingenieur Arno Baur vom Baureferat Nord des Regierungspräsidiums mit Sitz in Buchen.

Er hatte Bilder und Pläne mitgebracht, die das Projekt anschaulich verdeutlichten. So sei der Eckenbergtunnel schon im Mai 2017 freigegeben worden.

Inzwischen sei man mit der Seckachtalbrücke bereits am Damberg angelangt, wo das Projekt schließlich mit der Anschlussstelle Adelsheim West enden werde. „Die Seckachtalbrücke wird im Taktschiebeverfahren errichtet und bewegt sich in einer Stunde dabei fünf Meter vorwärts“, erläuterte der Fachmann und zeigte dazu einen Film.

„Pressen schieben den Überbau auf die Pfeiler und am Ende hat der Überbau dann insgesamt 10 000 Tonnen“, so Baur.

„Der Eckenberg hat uns viel Kummer gemacht und auch am Damberg ergaben die Bohrungen andere Ergebnisse, als wir vermutet hatten. Wir hatten ursprünglich mit mehr Festigkeit auf dem Gelände gerechnet“, gab der Fachmann zu bedenken. Allerdings sehe man sich jetzt beim Damberg mit einem Gelände konfrontiert, das keine Stabilität und viele Hohlräume aufweise. „Stützkonstruktionen müssen gebaut und Anker gesetzt werden“, verdeutlichte er die Schwierigkeiten.

Das Regenwasser werde an der Stelle zurzeit durch eine Verdolung abgeführt. Da sie in einem sehr schlechten Zustand sei, habe man sich für eine neue Variante entschieden, bei der die Leitung unterhalb der Straße verlegt werde. Der neu zu verlegende Kanal diene der Verdolung des anfallenden Oberflächenwassers aus dem Business-Park Adelsheim und den Außengebieten der Adelsheimer Gemarkung im Bereich Altablagerung „Roter Rain“. „Die neue Leitung wird außerdem die sichere Ableitung des Außengebietswassers um die Altablagerung des früheren Bauschuttplatzes gewährleisten und die zusätzliche Wassermenge der B 292 Ortsumfahrung Adelsheim aufnehmen“, erklärte Baur. Die Kanalumlegung übernehme das Regierungspräsidium Karlsruhe in Abstimmung mit der Stadt. Der Bund beteilige sich an den Kosten der Baumaßnahme der städtischen Kanalisation in Höhe des Betrages, der für den Bau einer eigenen, zusätzlichen Entwässerungsleitung aufzuwenden gewesen wäre. Außerdem soll oberhalb der Industriestraße ein Multifunktionsweg angelegt werden.

Wie Bürgermeister Gramlich ausführte, sei es deshalb erforderlich, zwischen dem Bund, vertreten durch das Regierungspräsidium, und der Stadt Adelsheim eine Vereinbarung über die Entwässerung in den Gewannen „Kneckle“, „Lochäcker“ und „Roter Rain“ abzuschließen. „Das Projekt ist aufwendig, aber allein schon der Tunnel hat eine entlastende Wirkung für Adelsheim“, so das Stadtoberhaupt.

Stadtrat Ralph Gaukel hakte nach, wann letzten Endes mit der Einweihung der Umgehungsstraße zu rechnen sei. Diplom-Ingenieur Arno Baur verwies auf die geologischen Schwierigkeiten, meinte aber, das Projekt sei 2021 abgeschlossen. Stadträtin Elisabeth Baier fragte den Fachmann, ob man damit rechnen müsse, dass die Maßnahme abgebrochen werde, weil die Mittel erschöpft seien.

„Natürlich hatten wir durch die vorhandene Geologie schon am Eckenberg enorme Zusatzkosten“, führte er aus. Auch neue Forderungen in der Tunneltechnik hätten alles teurer gemacht als ursprünglich geplant. „Trotzdem gehe ich davon aus, dass wir jetzt auch zu Ende bauen.“

Stadtrat Edgar Kraft wollte wissen, ob auch die Variante eines offenen Grabens zur Entwässerung in Betracht gezogen worden sei. Baur entgegnete, dass man dann wesentlich tiefer graben müsse und sich deshalb anders entschieden habe. Auch Bürgermeister Klaus Gramlich war der Meinung, dass man mit dem Kanal eine gute Lösung gefunden habe, der auch ökologischen Gesichtspunkten entspreche.

Einstimmig erteilten die Stadträte der Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium grünes Licht.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019