„Unsere neue Halle muss beides können: Kultur und Sport“

Die neue Halle von der Oberen Eckenbergstraße aus gesehen: Rechts grenzt die Martin-von-Adelsheim-Schule an. Der Standort der jetzigen Halle ist im oberen Bildbereich. Nach dem Abriss werden dort Parkplätze entstehen. © Sabine Braun

Adelsheim.Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Montag informierten Bürgermeister Klaus Gramlich, Kämmerer Rainer Schöll und Architekt Bertold Nohé die FN über das „zentrale Großprojekt für die nächste Dekade“. Um dieses finanziell stemmen zu können, habe die Stadt zuletzt in den Bereichen Straßen, Tiefbau, Brückensanierungen, Flurneuordnung und Baugebietserschließung möglichst viel „abgearbeitet“, so

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4159 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.02.2018