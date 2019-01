Unter Drogen am Steuer

Osterburken/Hardheim.Gleich bei zwei Autofahrern wurde am Neujahrstag Drogenbeeinflussung festgestellt. Beamte des Polizeireviers Buchen kontrollierten in Hardheim einen 24-Jährigen. Der junge Mann zeigte im Gespräch mit den Beamten Anzeichen für einen Drogenkonsum. Daher musste er die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten.

Aufgrund eines defekten Lichts am Fahrzeug sollte in Osterburken ein 21-Jähriger Ford-Lenker einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei fiel den Beamten auf, dass auch dieser junge Mann unter Beinflussung von Betäubungsmitteln stand. Nachdem auch hier der Drogentest den Verdacht bestätigte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige.

