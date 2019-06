Urkunden für drei Adelsheimer Musiktalente

Adelsheim.Das Eckenberg-Gymnasium Adelsheim (EBG) nominierte auch in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler für den Musikpreis der Werner-Stober-Stiftung. Die Preisträger sind die engagiertesten Musiker des EBG mit überdurchschnittlichen Leistungen im Fach Musik, die sich auch durch ihre Vorbildfunktion auszeichnen: Morgane Vogelmann (JS2), Dominik Schneider (JS2) und Jonas Matter (JS1).

Morgane Vogelmann aus Jagsthausen spielte zunächst verschiedene Arten von Blockflöte, bis sie dann in der 6. Klasse mit Oboe anfing und dieses Instrument zu ihrem Hauptinstrument machte. Sie nahm Unterricht in Heilbronn bei H. Sauter und nun bei H. Gramlich. Außerdem spielt Morgane gut Klavier, was sie am EBG bei Nicola Irmai-Koppanyi gelernt hat. Sie spielt gelegentlich im Musikschulorchester in Heilbronn und ist eine zuverlässige Sängerin im EBG-Chor.

Außerdem absolvierte sie während ihrer Schulzeit die Ausbildung zur Musikmentorin, was sie dazu befähigte, mit dem Blasorchester des EBG („Blow Pipes“) zu proben und selbst Auftritte zu dirigieren. Diese vielseitigen musikalischen Fähigkeiten macht Morgane sich zu nütze und bereitet sich auf eine Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule vor.

Dominik Schneider aus Schlierstadt beherrscht ebenfalls mehrere Instrumente: Klavier, Orgel und Kontrabass. Das letztere erlernte er seit der 5. Klasse am EBG zunächst im Rahmen der Streicherklasse bei Holger Ams.

Nun ist Dominik ein aktives Mitglied im Schulchor als Sänger, im Orchester als Kontrabassist und in der Big Band als Pianist. Außerdem engagiert er sich musikalisch vielseitig außerhalb der Schule: Orgelspiel bei Gottesdiensten, Junge Philharmonie Neckar-Odenwald, Junge Waldorf Philharmonie Süddeutschland, regelmäßige Teilnahme an Dorf-Konzerten und Gastspiel in Musikvereinen Schlierstadt und Seckach, sowie in diversen kleineren Ensembles.

Jonas Matter aus Unterkessach kommt aus einer sehr musikalischen Familie.

Dies macht sich auch an der Vielfalt seiner Instrumente bemerkbar: Schlagzeug, Klavier, E-Bass und Trompete. Sein Hauptinstrument – Schlagzeug – spielt er in der EBG Big Band und in einem Chor. Außerdem engagiert er sich in der Schule bei den Blow Pipes als Bass-Spieler, Percussionist oder Trompeter, im Orchester an der Pauke und mit großartigem Einsatz im Tontechnik-Team des EBG. S

eine Leidenschaft einerseits zur Musik und andererseits zu Computern und zu IT verbindet er gerne, indem er digital Musik produziert.

Urkunden und Preisgeld erhalten

Die Preisträger reisten am 6. Juni mit ihren Eltern und den Musiklehrerinnen Nicola Irmai-Koppanyi, Lilli Weitzel und Carolin Mohr nach Karlsruhe zu einem abwechslungsreichen Konzert, bei dem Preisträger aus 15 Badischen Gymnasien mit Musikprofil auftraten.

Dort in der Kleinen Kirche präsentierten sich die EBG-Schüler mit George Gershwins „Summertime“ (Oboe, Klavier und Schlagzeug) und nahmen die Urkunden mit dem Preisgeld von insgesamt 500 Euro in Empfang.

