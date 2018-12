Urnengang ist am 2. Juni

Adelsheim.Am Sonntag, 2. Juni 2019, sind in Adelsheim Bürgermeisterwahlen. Das hat der Gemeinderat Adelsheim in seiner Sitzung am Montagabend im Rathaus bei drei Enthaltungen beschlossen. Hintergrund ist, wie Bürgermeister-Stellvertreter Edgar Kraft erläuterte, dass im August 2019 die zweite Amtszeit von Bürgermeister Klaus Gramlich zu Ende geht. Nach der Gemeindeordnung müsse die Wahl frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle an einem Sonntag durchgeführt werden, also frühestens am 2. Juni und spätestens am 28. Juli. An Pfingsten darf nicht gewählt werden und es mache auch keinen Sinn, an Feiertagen, speziellen Adelsheimer Festtagen wie Volksfest, Dorffest Sennfeld oder SV-Sportfest oder gar in den Pfingstferien zu wählen, so Kraft. Daher schlug die Verwaltung den 2. Juni vor. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am Sonntag, 30. Juni, eine Neuwahl statt.

Unter „Anfragen und Anträge “ lobte Stadtrat Zimmermann die Arbeit des Bürgermeisters. Er fülle die Stadt mit Leben und habe Großprojekte begonnen. Für das nächste Jahr wünschte er ihm Erfolg. Bürgermeister Gramlich dankte für die guten Wünsche. Noch hat er sich nicht öffentlich geäußert, es wird aber davon ausgegangen, dass er sich um eine weitere Amtszeit bewirbt. sab

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018