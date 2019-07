Verdienstabzeichen für Gerald Kubach

Die Leibenstadter können beruhigt in eine geordnete Zukunft blicken. Diese Fazit läßt sich aus der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrates ziehen.

Leibenstadt. Im vollbesetzten Dorfgemeinschaftshaus begrüßte Ortsvorsteher Dieter Stahl die alten und neuen Ortschaftsräte. Auch der neue Bürgermeister Wolfram Bernhard mischte sich unter die Zuhörer, um am Ende erleichtert festzustellen, dass der Ausgang seiner Wahl kein Hinderungsgrund für die freundliche Aufnahme bei seinem ersten Termin in Leibenstadt war.

Ehrenamt und Engagement

Nach der Feststellung des noch amtierenden Ortschaftsrates, dass bei der Kommunalwahl am 26. Mai alles mit rechten Dingen zuging und bei den neu- und wiedergewählten Räten keine Hinderungsgründe für eine Amtsübernahme vorliegen, verabschiedete Ortsvorsteher Stahl Ortschaftsräte, die auf insgesamt 70 ehrenamtliche Dienstjahre kommen.

35 Jahre waren es bei Edgar Kraft, 20 Jahre bei Gerald Kubach. Beide waren zusätzlich jeweils 15 Jahre Stellvertreter des Ortsvorstehers. Gerhard Zimmermann gehörte zehn Jahre zum Gremium und Torsten Pfeiffer war fünf Jahre dabei.

In seiner Laudatio auf die freiwillig scheidenden Räte ließ Stahl die wichtigsten Stationen Revue passieren, in denen nicht nur die Handschrift jedes Einzelnen zum Ausdruck gekommen sei, sondern auch deutlich wurde, wie eng das Ehrenamt und das bürgerschaftliche Engagement miteinander verbunden sind. Er bedankte sich für die stets offene, sachlich und kameradschaftliche Zusammenarbeit, die Leibenstadt immer wieder ein Stück nach vorne brachte.

Ehrenkachel überreicht

Zum Abschied überreichte er ihnen zusammen mit Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft die Leibenstadter Ehrenkachel, die Dankurkunde der Stadt Adelsheim und ein kleines Weinpräsent, das die nun frei gewordene Zeit etwas verschönern könnte. Zusätzlich erhielt Gerald Kubach für seine Verdienste um Bürger und Gemeinde das Verdienstabzeichen des Gemeindetages in Silber.

Nachdem nun einige Stühle am Ratstisch frei waren, konnte Ortsvorsteher Stahl vier neue Gesichter begrüßen.

Besonders freue es ihn, dass mit Verena Seemann wieder eine Frau das Gremium bereichern wird. Zusammen mit Mathias Becker, Holger Messer, Christian Steiner und den „Altgedienten“ Räten Stefan Friedlein und Gebhard Kunkel übernimmt sie dieses Mandat für die nächsten fünf Jahre. Vorher stand aber noch die Verpflichtung an.

Stahl bat darum, den privaten Hut abzusetzen, das Haupt zu entblößen und den Hut der Ortschaft aufzusetzen, um dadurch dem Gemeinwohl immer zu seinem Recht zu verhelfen.

Amtsübernahme

Mit Verpflichtungstext, Unterschrift und Handschlag wurde die Amtsübernahme öffentlich vollzogen. Beim ersten Tagesordnungspunkt des neuen Gremiums musste über die Wahl des Ortsvorstehers und dessen Stellvertreter entschieden werden, deren Amtszeit an die des Ortschaftsrates gebunden ist.

Besondere Qualitäten

Ortschaftsrat Gebhard Kunkel und Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft, der als Wahlleiter fungierte, verwiesen auf die besonderen Qualitäten des erfahrenen Amtsinhabers und schlugen Dieter Stahl erneut als Ortsvorsteher vor. Zu dessen Stellvertreter wurde Mathias Becker als jüngstes Mitglied des neuen Ortschaftsrates vorgeschlagen.

Beide wurden einstimmig per Handzeichen gewählt. Dieter Stahl bedankte sich für das erneute Vertrauen und freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Ortschaftsratsteam und seinem jungen Stellvertreter. Dieser wurde zusätzlich mit der Option ausgestattet, in fünf Jahren als Ortsvorsteher weiter Kariere machen zu dürfen, denn Stahl hatte bereits im Vorfeld darum gebeten, spätestens dann das Amt in jüngere Hände zu legen.

Damit könnte der eingeleitete Generationswechsel im Bürgergremium fortgeführt werden und Leibenstadt beruhigt in seine kommunalpolitische Zukunft blicken.

Vertreter beim Zweckverband

Anschließend wurden Edgar Kraft, Gebhard Kunkel und Dieter Stahl als ständige Vertreter im Abwasserzweckverband „Leibenstadt-Korb“ vorgeschlagen. Als Vertreter wurden Stefan Friedlein, Verena Seemann und Mathias Becker gewählt, bevor sich ein gemütlicher Teil an die Sitzung anschloss.

