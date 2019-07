Vereinsabend mit „Ehemaligen“ kam gut an

Am Wochenende feierte der Sportverein „Germania“ Adelsheim sein Jubiläumssportfest unter dem Motto „100 Jahre jung“. Es knüpfte nahtlos an den famosen Festakt in der Eckenberghalle an.

Adelsheim. Neben dem Sport wurden auch die Veranstaltungen im Festzelt von vielen Besuchern mit Freude und Begeisterung aufgenommen, so Vorstandsvorsitzender Ralf Remmler gegenüber den FN.

Am Freitagabend wurde zum ersten Mal auf dem Sportplatz das „Neun-Meter-Strafstoß-Turnier“ durchgeführt, bei dem eine gute Beteiligung einen spannenden Turnierverlauf gewährleistete. Höhepunkt dürfte am Samstagabend der Vereinsabend mit ehemaligen Vorständen, Funktionsträgern und ehemaligen Sportlern gewesen sein.

Spiele und Tombola

Im Festzelt spielten „Klein gegen Groß“, Jugendspieler gegen Legenden des Vereins. Unter anderem wurden die Kräfte beim Tischtennis, Torwandschießen und Balljonglieren gemessen und Fragen aus der Vereinsgeschichte mussten beantwortet werden. Die Preise für die Gewinner wurden unter anderem von namhaften Vereinen und Firmen wie FC Bayern München, TSG Hoffenheim und Audi gestiftet.

Am Sonntag wurde das Sportfest mit einem ökumenischen Gottesdienst fortgesetzt. Am Nachmittag standen Jugendspiele und ein Spiel um den Rothaus-Pokal, welches die Gäste aus Gommersdorf gewannen, auf dem Programm.

Dank an die Mitglieder

Vor den Vereinsehrungen im Festzelt am Sonntagabend sagte Vorstandsvorsitzender Ralf Remmler, dass man im Jubiläumsjahr schon viele tolle Veranstaltungen feiern durfte.

„Was wäre der SV ohne seine Mitglieder, die den Verein finanziell unterstützen und Mitglieder, die mit anpacken“, so Remmler. „Ohne Sie, liebe Mitglieder, könnte unser Verein nicht existieren. Aus diesem Grund möchten wir uns mit diesem Abend bei Ihnen bedanken“. Die Feuerwehr und Stadtkapelle unter Leitung von Isabel Gonzalez-Villar spielte zur Unterhaltung auf.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden zahlreiche Mitglieder geehrt: Anton Winkler, Doris Götz, Gudrun Rieß, Horst Rieß, Marco Rieß, Petra Berger, Hermann Fell, Helga Groll-Fell, Detlef Wassmer, Eleonore Pittner, Hans-Jürgen Pittner, Daniel Bühler, Tabea Zimmermann, Hermann Frank, Veronika Häußler, Ute Ehrle, Jörg Heizmann, Karl-Heinz Kempf, Walter Bundschuh, Brigitte Ballmann, Thomas Keller, Bettina Haag, Rolf Zipperlein, Ursula Biber-Perle, Armin Baumann, Roland Deutsch, Ingrid Dolk, Traute Kellermann, Peter Reinhardt, Helmut Dörr, Peter Dörr, Sabine Kalbantner, Willi Lehmann, Martina Breuer-Belz, Sigrun Dörr, Diana Geresch, Dietmar Madinsky, Joachim Zetzmann, Hannelore Retzbach, Roland Retzbach, Irmtraud Friedlein, Wolfgang Friedlein, Alexander Eckstein, Arthur Eckstein, Mona Hofmann, Jochen Ehmann, Heike May, Alban Szerafy, Herbert Püringer, Sebastian Schwarz, Jan Thomas, Maria Rausch, Clemens Fuchs, Jaqueline Fuchs, Sebastian Fuchs, Julian Dolk, Christa Berg, Wilfried Berg, Renate Bangert, Wolfgang Bangert, Tina Wassmer und Meinhard Müller.

40 Jahre Treue

Für 40 Jahre wurden ausgezeichnet: Herta Bartl-Zuba, Manfred Baumgartner, Rüdiger Berger, Dieter Kern, Harald Spöhrer, Horst Blischke, Ingrid Becker, Klaus-Peter Herkert, Waltraud Schäfer, Werner Schäfer, Alfred Günther, Jörg Kromer, Karlheinz Mai, Harald Egner, Hilde Kimmig, Josef Kuhl, Maria Kuhl, Elfriede Mauer, Ute Müller, Ralf Remmler, Jochen Walter, Karlheinz Weinmann, Christiane Funk, Oliver Niemann, Doris Panzer, Martin Rohrer, Dirk Falkenstein, Armin Herold, Michael Herold, Artur Kunkel, Marlene Pach, Hartmut Schöpke, Erwin Schork, Manfred Dorsch, Günter Zetzmann, Gudrun Kaup, Armin Doth, Eberhard Belz, Volker Dietz, Alfred Wolf, Bernhard Bopp, Ingeborg Imhoff, Reinhold Pahlau, Christa Lamla, Günter Lamla, Torsten Kniehl, Werner Herbarth, Adelheid Sperle, Fritz Sperle, Silke Bopp, Astrid Copony, Magdalena Reinhardt, Johann Roth, Gunter Reinhardt, Ewald Kostenbader, Ulrich Pföhler, Irene Barta, Michael Baumgartner, Gisela Fuchs, Angelika Grab, Daniela Wiltschko, Baerbel Clauss, Günter Clauss, Elke Roth, Marcel Kirner, Annemarie Sitte, Jana Unmüssig, Stefan Unmüssig und Marita Szerafy.

Dagmar Hufnagel, Vorstandsmitglied des Main-Neckar-Turngaus, ehrte Gisel Fuchs für 40-jährige Leitung der Damengymnastikgruppe mit der silbernen Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus. Gisela Fuchs habe es immer geschafft, Frauen für den Sport zu begeistern, so Hufnagel.

Zuletzt dankte Vorstand Marco Rieß dem Vorstandsvorsitzenden Ralf Remmler und dessen Ehefrau für ihr großartiges Engagement zum Wohle des SV Adelsheim. jüh

