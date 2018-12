Vereinsmeister im Schützenhaus gekürt

Adelsheim.Im Rahmen einer Weihnachtsfeier blickten die Mitglieder der Schützengesellschaft 1823 Adelsheim einer schönen Tradition gerecht werdend auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück und kürten im Schützenhaus ihre Vereinsmeister.

Oberschützenmeister Armin Schweizer, Schützenmeister Wolfgang Groß und Sportleiter Klaus Lauer dankten den Mitgliedern für die Bereicherung des Veranstaltungskalenders durch zahlreiche Veranstaltungen sowie die Teilnahme am Volksfest – sowohl beim Umzug als auch bei der Durchführung des beliebten Volksfestschießens.

Nicht zuletzt lobten sie die hervorragende Jugendarbeit im Verein. Ihr Dank galt den Nachbarvereinen Osterburken und Seckach, die ihre Schießstände für die Groß- und Kleinkaliber-Disziplinen zur Verfügung gestellt haben. Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 29 Starter in 21 Disziplinen und 108 Starts an dem Wettbewerb, wobei die Luftgewehr-Wettkämpfe in Adelsheim ausgetragen wurden.

Luftgewehr Regel 1.1: Altersklasse: 1. Wolfgang Groß 331 Ringe; Seniorenklasse 1 (30 Schuss aufgelegt): 1. Wilfried Lenuweit 282 Ringe, 2. Reinhold Killian (273), 3. Uwe Götz (235); Seniorenklasse 2: 1. Peter Sitte 285 Ringe; Seniorenklasse Damen 1: 1. Roselies Bäumler 275 Ringe; Seniorenklasse Damen 2: 1. Inge Biller 231 Ringe; Senioren Damen 1: 1. Doris Götz 240 Ringe; Damenklasse (40 Schuss): 1. Marisa Gregori 392 Ringe.

Luftpistole Regel 2.2: Altersklasse: 1. Dietmar Madinsky 364 Ringe; Seniorenklasse 1: 1. Uwe Götz 279 Ringe; Seniorenklasse: 1. Klaus Lauer 304 Ringe; Seniorenklasse Damen (40 Schuss): 1. Doris Götz 248 Ringe; Juniorenklasse: 1. Andreas Berg 335 Ringe.

KK-Standardgewehr Regel 1.4: Altersklasse: 1. Armin Schweizer 228 Ringe; Damenklasse (60 Schuss): 1. Marisa Gregori 583 Ringe; Seniorenklasse 1 (3x10 Schuss): 1. Wilfried Lenuweit 227 Ringe; KK liegend: 1. Wilfried Lenuweit 502 Ringe.

KK-Sportpistole Regel 2.4: Schützenklasse: 1. Oliver Haupt 263 Ringe; Seniorenklasse 1: 1. Uwe Götz 273 Ringe; Altersklasse: 1. Wolfgang Groß 258 Ringe; Seniorenklasse 2: 1. Klaus Lauer 208 Ringe; Seniorenklasse 1: 1. Wilfried Lenuweit 156 Ringe; Juniorenklasse: 1. Andreas Berg 246 Ringe.

GK Sportpistole 9 mm (ohne Klassenunterteilung): Schützenklasse: 1. Uwe Götz 264 Ringe, 2. Jürgen Berg (240), 3. Dietmar Madinsky (236); Seniorenklasse: 1. Doris Götz 88 Ringe.

GK-Revolver 357 Mag (ohne Klassenunterteilung): 1. Uwe Götz 119 Ringe.

GK-45 ACP: 1. Jürgen Berg 269 Ringe.

Karabiner Präzision 100 Meter Regel 4.0 : 1. Dietmar Madinsky 90 Ringe, 2. Wolfgang Groß (87), 3. Stefan Köhler (81).

Karabiner stehend 100 Meter Regel.4.0 (ohne Klassenunterteilung: 1. Armin Schweizer 86 Ringe, 2. Jürgen Berg (79), 3. Stefan Köhler (72).

Ordonnanzgewehr (ohne Klassenunterteilung): 1. Armin Schweizer 156 Ringe, 2. Jürgen Berg (154), 3. Stefan Köhler (153).

Ordonnanz 13 Schuss aufgelegt (ohne Klassenunterteilung): 1. Wolfgang Groß 90 Ringe, 2. Armin Schweizer (88), 3. Jürgen Berg (86).

K98 Zeit 100 Meter: (ohne Klassenunterteilung): 1. Wolfgang Groß 89 Ringe, 2. Armin Schweizer (85), 3. Jürgen Berg (82).

KK 50 Meter mit ZF (ohne Klasseneinteilung): 1. Uwe Götz 129 Ringe, 2. Dietmar Madinsky (127), 3. Werner Röcker (124).

KK 50 Meter mit ZF: 1. Natascha Röcker 210 Ringe.

KK 50 Meter mit ZF (Juniorenklasse): 1. Andreas Berg 266 Ringe.

Rahmenprogramm 22 LfB (Halbautomatik): 1. Jürgen Berg 98 Ringe; 2. Wolfgang Groß (95), 3. Dietmar Madinsky (89); Juniorenklasse: 1. Andreas Berg 88 Ringe; Unterhebel: 1. Stefan Köhler 133 Ringe.

Sportgewehr Großkaliber (Selbstlader): 1. Armin Schweizer 85 Ringe.

Perkussionsrevolver: 1. Klaus Lauer 68 Ringe.

Steinschlosspistole: 1. Klaus Lauer 57 Ringe.

Perkussionspistole: 1. Klaus Lauer 77 Ringe. jüh

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018