Viel Lob für gefeierten Interpreten

Adelsheim.Traditionell beginnt die Konzertgemeinde Adelsheim das Jahr mit einem Neujahrskonzert. Im Kulturzentrum zu Gast ist am Sonntag, 20. Januar, um 11 Uhr der bekannte italienische Pianist Sergio Marchegiani. Auf seinem Programm steht eine Auswahl aus den „Nocturnes“ von Frédéric Chopin.

Frédéric Chopins Nocturnes sind Beispiele für die hochentwickelte Kunst dieses Komponisten, aus einer einfachen Melodie eine ausgedehnte Klavierfantasie entstehen zu lassen, die nach dem emotionalen, bisweilen ekstatischen Ausbruch in der Mitte wieder zur Schlichtheit des Anfangs zurückkehrt.

Wilde Träume, quälende Ängste, emotionale Zerrissenheit – Chopin hat in diesen kurzen Stücken dem Seelenleben der Nachtmenschen eine musikalische Form gegeben.

Sergio Marchegiani konzertierte in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien. Er trat in den renommiertesten Theatern und Konzertsälen auf, unter anderem im Stern Auditorium der Carnegie Hall in New York, der Big Hall der Philharmonie sowie im Konzerthaus in Berlin und der Laeiszhalle in Hamburg.

Fernseh- und Rundfunkaufnahmen fanden für den RAI, Radio France, die Radiostationen in Mexico, Bulgarien, Russland und Deutschland statt.

Sein Repertoire reicht von Bach bis zu zeitgenössischen Kompositionen, wobei sein Schwerpunkt auf den Werken Chopins liegt.

Als Klavierduopartner steht ihm seit zehn Jahren der italienische Pianist Marco Schiavo zur Seite, mit dem er zuletzt auch im Rahmen der Adelsheimer Meisterkonzerte auftrat.

Marchegiani ist derzeit ein von Chopins Publikum gefeierter Interpret und die internationalen Kritiker sind voll des Lobes.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019