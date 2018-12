Viele neue Ziele erkundet

Rosenberg.Der Jahresausflug der AH Rosenberg führte 55 Teilnehmer in die Hauptstadt Dänemarks, nach Kopenhagen. Lübeck war Zwischenstopp und erster Höhepunkt der dreitägigen Reise. Nach einer Stadtführung ging es weiter nach Travemünde. Dort traf man auf den zweiten „Hettinger Bus“. Gemeinsam ging man an Bord des Fährschiffs zur Überfahrt nach Trelleborg. Von dort ging es am Morgen nach Malmö, wo man über die Öresundbrücke, die längste Schrägseilbrücke der Welt, in die dänische Hauptstadt gelangte. Das königliche Schloss Amalienburg, Schloss Christiansborg und die kleine Meerjungfrau an der Uferpromenade sind nur einige der Sehenswürdigkeiten dieser Stadt. Am Abend hieß es „Leinen los“ – und man fuhr mit dem Schiff nach Travemünde. Von dort aus ging es mit dem Bus nach Hamburg zur Stadtrundfahrt. Danach standen ein Bummel am Hafen sowie der Besuch der Elbphilharmonie an. Mit vielen neuen Eindrücken ging es schließlich Richtung Heimat. Alle waren sich einig, dass 2019, beim nächsten AH-Ausflug, ein neues interessantes Ziel in Europa besucht wird. F

