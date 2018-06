Viele Verdienste um die Schützengesellschaft

Anzeige

Adelsheim.Anlässlich seiner Feier zum 69. Geburtstag, am Samstagnachmittag im Schützenhaus der Schützengesellschaft 1823 Adelsheim, wurde Wilfried Lenuweit von Oberschützenmeister Armin Schweizer zum Ehrenmitglied ernannt.

Der Jubilar ist bereits seit 1963 Mitglied im Deutschen Schützenbund. „Nicht das Amt ehrt den Mann, sondern der Mann ehrt das Amt“, würdigte der Oberschützenmeister in seiner Laudatio. Wilfried Lenuweit trat im Oktober 1979 in den Schützenverein 1823 Adelsheim ein. In all den Jahren habe er Höhen und Tiefen, Erfolge und Rückschläge des Vereins miterlebt. Das Amt des Oberschützenmeisters hatte er von 1982 bis 1991 inne. Er war Gründer der Bogenabteilung und von 2006 bis 2009 deren Leiter, ist seit dem Jahr 2000 Vereinsarchivar und seit 2014 stellvertretender Schatzmeister. Er ist außerdem Organisator des Seniorenstammtisches, des Seniorenpokalschießens und amtierender Schützenkönig.

Auszeichnungen erhalten

2010 wurde Wilfried Lenuweit mit der goldenen Vereinsverdienstnadel für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet, sowie vom Deutschen Schützenbund im Jahr 2013 mit der Ehrennadel in Gold, so der Oberschützenmeister. jüh