„Vielfalt am EBG ist toll“

Adelsheim.Das Eckenberg-Gymnasium (EBG) mit Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) wurde mit seinem Schulgartenkonzept „Ein Garten zum Lernen – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“ am Montag von Verbraucherschutzminister Peter Hauk (MdL) im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz und Bundesumweltministeriums mit dem UN-Dekade-Projekt „Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Schulleiter Oberstudiendirektor Meinolf Stendebach begrüßte dazu die Gäste, unter ihnen Peter Hauk, Bürgermeisterstellvertreter Edgar Kraft, Studiendirektor Albrecht Schnitzer, Regierungspräsidium Karlsruhe, Dr. Dorothee Benkowitz, sowie die Mitarbeiter des LSZU.

„Wir haben in den letzten 30 Jahren vergessen, unseren Kindern unsere Umwelt näher zu bringen“, stellte der Leiter des LSZU, Oberstudiendirektor Theo Prestel, fest, bevor Dr. Dorothee Benkowitz von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten, auf die Bedeutung eines Schulgartens einging.

„Besonderer Lernort“

Der „besondere Lernort“ habe in unserer modernen Gesellschaft, in der die Menschen durch Digitalisierung und Globalisierung, Inklusion und Integration vor große Herausforderungen gestellt seien, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Um der Öffentlichkeit zu zeigen, was Schulgärten leisten und welches Potenzial sie besitzen, ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten am 12. Juni zum bundesweiten „Tag des Schulgartens“ auf.