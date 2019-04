Vielfalt und Präzision demonstriert

Osterburken.Die Erwartungen an ein Lehrerkonzert der Musikschule Bauland dürfen hoch sein – und: sie werden erfüllt, wie am Samstagabend im voll besetzten Marc- Aurel- Saal des Römermuseums Osterburken wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde.

Für einen überregional bekannten guten Ruf spricht auch, dass Musikschulleiterin Nikola Irmai-Koppányi gleich drei neue Lehrkräfte vorstellen konnte: Anna-Lena Roos (Gesang, Musikpädagogik), Melanie Dreher (Gesang) und Yunsik Hwang (Klarinette), der, aus Südkorea stammend, den Weg ins Bauland gefunden hat.

Eröffnet wurde das abwechslungsreiche Programm mit „Look At The World“ von Rutter, harmonisch gesungen von Anna-Lena Roos, Ulrike Gall, Nikola Irmai-Koppányi und M. Becker als Gast, begleitet von István Koppányi am Klavier. Eine besondere Freude war es, danach wieder einmal Kálmán Irmai, den Gründer der Musikschule, mit „Elegie“, „Frühling“ und „Scherzo“ aus den „Lyrischen Stücken“ von Grieg in gewohnter Souveränität zu hören.

Für weitere musikalische Genüsse sorgten Nelli Krug (Akkordeon) und Anja Schlundt (Violine) mit einem „Shamrock Set“, drei lebhaften irischen Stücken, Nina Benke (Klavier) mit einem Sonatensatz von Haydn und Anja Schlundt (Violine) mit einem Scherzo von Brahms, jeweils mit Istvan Koppányi am Klavier. Yunsik Hwang (Klarinette) zog die Zuhörer in seinen Bann mit zwei Sätzen aus der Sonate von Poulenc und präsentierte außerordentliche Klangvielfalt im langsamen Satz sowie höchst virtuoses Spiel im feurigen letzten Satz Allegro con fuoco.

Vor der Pause zeigte noch Melanie Dreher ihre Gesangskünste mit der überaus anspruchsvollen Arie „Glitter And Be Gay“ für Koloratursopran aus der Operette Candide von Bernstein, das sie schauspielerisch ebenfalls sehr überzeugend untermalte.

Der zweite Teil des Konzerts war dem Jazz gewidmet. Viola Bommer sang zunächst „Frim Fram Sauce“ von Berlin und „My One And Only“ (Mellin/Wood), danach „Sophisticated Lady“ (Ellington/ Mills/ Parish), „Noise Of Water“ (Joyce/Schäfer) und „There Will Never Be Another You“ von Warren und brachte den unterschiedlichen Charakter der Lieder mit ihrer nuancenreichen Stimme hervorragend zur Geltung. Ihre bewährten musikalischen Partner Frank Adelt (Klavier), Zurab Gagnidze (E-Bass), Gerhard Schäfer (Flöte und Saxophon), Sebastian Stahl (Vibraphon) und Alexander Opitz (Gitarre) konnten immer wieder durch kreative solistische Einlagen Glanzlichter setzen. „Buenas Dias“ von Saluzzi wurde von Frank Adelt (Klavier), Zurab Gagnidze (E-Bass) und Gerhard Schäfer (Flöte) ebenso mitreißend präsentiert wie „Tenor Madness“ von Rollins, bei dem sie von Alexander Opitz an der Gitarre unterstützt wurden.

Alle Künstler zeichneten sich durch ein hohes musikalisches Niveau, fein abgestimmtes Zusammenspiel und sichtbare Spielfreude aus.

Das Publikum ließ sich von der beschwingten Atmosphäre mitreißen und belohnte die Darbietungen mit enthusiastischem Applaus.

Bürgermeister Jürgen Galm, der Schirmherr des Konzertes, dankte allen Mitwirkenden und sparte nicht mit Lob und Anerkennung für die virtuosen Leistungen, aber auch für die ganzjährige qualitative pädagogische Tätigkeit der Lehrkräfte. da

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019