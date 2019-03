Vielseitiges Angebot für Jung und Alt

Adelsheim/Sennfeld.Der VdK-Ortsverband Adelsheim/Sennfeld ist die erste Anlaufstelle, wenn Ratsuchende eine Sozialrechtsberatung brauchen. Dort werden die Hilfesuchenden an die entsprechenden Servicestellen des VdK weitervermittelt, wo sie eine qualifizierte Beratung bekommen.

Zurzeit gehören dem Ortsverband 208 Mitglieder an, so der Vorsitzende Jörg Zimmermann, der am Freitag neben dem stellvertretenden VdK-Kreisverbandsvorsitzenden Ulrich Matthe und Bürgermeister Klaus Gramlich zahlreiche Mitglieder und Gäste im Zunftheim der „Gäässwärmer“ zur Jahreshauptversammlung begrüßen konnte.

Dass der Bedarf an qualifizierten Beratungen stetig steigt, zeigt die Tatsache, dass der Mitgliederzuwachs im Ortsverband im vergangenen Jahr mehr als zehn Prozent betrug, so der Vorsitzende in seinem Jahresbericht. Derzeit gehören dem Sozialverband VdK bundesweit über 1,8 Millionen Mitglieder an, Tendenz steigend. Als Mitglied werden alle Menschen mit oder ohne Behinderung, also auch Jugendliche und jüngere Erwachsene, Unfallverletzte, Opfer von Gewalt, chronisch Kranke, Sozialversicherte, Versorgungsberechtigte, ältere Menschen und Rentner in den Verband aufgenommen.

Doch neben den satzungsgemäßen Aufgaben, Mitgliedern und Hilfesuchenden zur Seite zu stehen, kam auch das gesellschaftliche Leben im Ortsverband nicht zu kurz. Die Vorstandsmitglieder besuchten Grund- und Aufbaukurse, Fortbildungsveranstaltungen und Workshops auf Kreis- und Bezirksebene und sind für ihre Arbeit bestens gerüstet.

Im zurückliegenden Jahr wurde ein Jahresprogramm erarbeitet, das jeden Monat mindestens eine Veranstaltung vorsah. Zu den Aktivitäten zählten regelmäßige Treffen zum Gedankenaustausch und gemeinsame Unternehmungen.

Auf dem Programm standen auch die Teilnahme am Volksfest sowohl am Umzug als auch mit einem Infostand, wobei zahlreiche neue Mitglieder geworben werden konnten. Die Fahrt zur Landesgartenschau nach Würzburg, ein Besenbesuch sowie eine Jahresabschlussfeier mit Ehrungen, der Besuch des Römermuseums und eine Winterwanderung rundeten das vielseitige Programm ab.

Hinzu kamen Vortragsveranstaltungen über Einbruchschutz, ein Übungsabend in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, bei dem es um Wiederbelebung und Herzdruckmassage ging, sowie ein Vortrag über Internet- und Computerkriminalität. Außerdem beteiligte man sich am Volkstrauertag. Man war bemüht ein breitgefächertes Angebot für alle Altersgruppen anzubieten, wobei sämtliche Veranstaltungen immer großen Zuspruch fanden. Neu war auch die Einrichtung einer Internetpräsenz.

Die Revisoren Elisabeth Wolf und Inge Zgaga bescheinigten Heike Mendel eine einwandfreie Kassenführung, bevor Ulrich Matthe die Grüße des VdK-Kreisverbandes Neckar-Odenwald übermittelte.

Bürgermeister Klaus Gramlich lobte die Arbeit im VdK-Ortsverband, der eine aktive Größe im Vereinsleben der Stadt sei. Besonders freute sich Gramlich, wie die Aktiven mit viel Herzblut ihre Mitglieder und Freunde begeistern und stets ein vielseitiges Angebot für Jung und Alt anbieten. Außerdem sei der VdK als Ansprechpartner in vielen sozialen Fragen nicht mehr wegzudenken.

Meta Götz vom Heimatverein Sennfeld überbrachte die Grüße der Sennfelder Vereine und wies auf das Sennfelder Dorffest am letzten Juli-Wochenende hin.

Abschließend gab Vorsitzender Zimmermann noch einen Ausblick auf das Jahresprogramm, das neben Frühstückstreffen einen Besuch ins Elektromuseum Roigheim vorsieht. Am 4. Mai findet eine Fahrt zur Bundesgartenschau nach Heilbronn statt. Am Samstag, 6. Juli, ist die Teilnahme am Volksfest-Umzug geplant, am Sonntag, 7. Juli, gibt es einen Infostand. Eine Schifffahrt auf dem Neckar ist für den 3. August vorgesehen, außerdem ein Besenbesuch im Oktober. Die Jahresabschlussfeier mit Ehrungen ist am 29. November. Außerdem stehen zwei Vortragsveranstaltungen auf dem Programm und zwar am Mittwoch, 26. Juni, im Sportheim Leibenstadt. Hier lautet das Thema „Sturzprophylaxe. In einem weiteren Vortrag am Mittwoch, 18. September, geht es in Sennfeld um die Themen „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“. Zu allen Veranstaltungen ist die Bevölkerung willkommen. jüh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019