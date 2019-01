Vielseitiges Angebot vor Ort kennenlernen

Adelsheim.Das Eckenberg-Gymnasium veranstaltet mehrere Informationsveranstaltungen zur Schüleraufnahme für das Schuljahr 2019/20. Für Schüler, die in diesem Schuljahr die Mittlere Reife oder einen vergleichbaren Schulabschluss machen und am Eckenberg-Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife erlangen möchten, findet am Mittwoch, 6. Februar, in der kleinen Aula des EBG um 19 Uhr ein Abend statt mit ausführlichen Informationen über Voraussetzungen, Struktur und Anforderungen des „Realschulaufbauzugs“.

Die beiden Informationsveranstaltungen für die Viertklässler und ihre Eltern folgen am Donnerstag, 14., sowie am Samstag, 16. Februar, im Forum des EBG. An diesen beiden Terminen wird dargestellt, wie am EBG das achtjährige und neunjährige Gymnasium parallel umgesetzt werden („Adelsheimer Modell“). Des Weiteren wird unter anderem über die in Adelsheim angebotenen Profilzüge, die Fremdsprachenfolge, die Arbeitsgemeinschaften oder etwa die freiwillige kostenlose Hausaufgabenbetreuung informiert. Ebenso können Schüler und Eltern die Mensa kennenlernen. Das Eckenberg-Gymnasium bietet den Schülern zwei Profilzüge an: ein naturwissenschaftliches und ein musisches Profil. Im Musikprofilzug nehmen die Schüler neben verstärktem Musikunterricht an einem kostenlosen Instrumentalunterricht teil. Im naturwissenschaftlichen Profil bietet das Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU) mit seiner hervorragenden Ausstattung eine Bereicherung für den NwT-Unterricht.

An beiden Veranstaltungsterminen können die Eltern sich verschiedene Kurzvorträge zum vielseitigen Angebot anhören. Parallel dazu lernen die Grundschüler das Gymnasium während einer Schulrallye mit Schaustunden kennen.

Die Anmeldung für die weiterführende Schule kann am 13. und 14. März im Sekretariat vorgenommen werden. Nähere Informationen zur Schule erhalten sind auf der Schulhomepage unter http://www.eckenberg-gymnasium.de/ erhältlich. Zusätzlich können persönliche Beratungstermine jederzeit über das Sekretariat vereinbart werden unter Telefon 06291/270.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019