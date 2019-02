Vorfahrt missachtet

Schöntal.Zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen kam es am Montag gegen 13.30 Uhr an einer Kreuzung zwischen Schleierhof und Sindeldorf auf Gemarkung Schöntal.

Die Kreisstraße zwischen den beiden Ortschaften kreuzt im Bereich der Unfallstelle die Landesstraße zwischen Westernhausen und Crispenhofen. Ein Stopp-Schild auf der Kreisstraße regelt an der Kreuzung die Vorfahrt.

Eben diese Vorfahrtsregelung missachtete der Fahrer eines Mercedes und querte mit seinem Wagen die Kreuzung. Zeitgleich kam aus Richtung Crispenhofen ein Seat, dessen Fahrer eine Kollision nicht verhindern konnte. Der Mercedes überschlug sich nach dem Aufprall, kam jedoch wieder auf den Rädern zum Stillstand. Fahrer und Beifahrer aus dem Mercedes verletzten sich beim Unfall leicht.

Mit Hubschrauber in Spezialklinik

Der Beifahrer des Seats wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die beiden weiteren Insassen des Seat wurden ebenfalls leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Bis circa 16.10 Uhr war die Fahrbahn infolge der Unfallaufnahme blockiert. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019