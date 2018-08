„Wasser marsch“ beim Ferienprogramm

Anzeige

Adelsheim.„Wasser marsch“ lautete das Motto beim Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Adelsheim, zu dem am Samstagnachmittag 22 Kinder ans Feuerwehrhaus kamen und ihre Talente Feuerwehrmann oder -frau beweisen konnten. Organisiert wurde der kurzweilige und abwechslungsreiche Nachmittag von der Jugendfeuerwehr unter Leitung von Jonas Kellermann und Daniel Friedlein, die auch von den Kameraden der aktiven Wehr unterstützt wurden, wobei die Kinder einen tiefen Einblick in die vielfältigen Aufgabengebiete der Feuerwehr bekamen. Hier ging es nicht nur ums Spritzen und Löschen, es waren auch Teamgeist, Schnelligkeit, technisches Geschick und bei einem Quiz allgemeines Wissen um die Feuerwehr gefragt. Im Rahmen einer Feuerwehr-Olympiade hatten die Wehrmänner zahlreiche Stationen aufgebaut, wie etwa ein „brennenden Hauses“, das es mittels Kübelspritze zu löschen galt. Und bei allen Spielstationen galt es, Punkte zu sammeln. Am Ende gab es noch Würstchen. Bild: Jürgen Häfner