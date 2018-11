Weihnachtskonzert wirft Schatten voraus

Osterburken.Das traditionelle Weihnachtskonzert findet am Mittwoch, 12. Dezember, in der Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken statt. Die musikalischen Arbeitsgemeinschaften Piccola Banda, Blasorchester, Mittelstufenchor und Bigband haben zusammen mit einem Ad-hoc-Chor der Klassen 6c und 7b ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das weihnachtliche Melodien, aber auch Stücke aus den Bereichen Filmmusik und Pop beinhaltet. Die vielen Schüler, die sich in den Musik-AGs engagieren, haben im Rahmen von Probentagen in den Räumen des Schlosses Weikersheim intensiv für ihren Auftritt geübt und freuen sich darauf, die Früchte ihrer Arbeit präsentieren zu können. Alle, die sich der Schule verbunden fühlen, sind zu dem Konzert willkommen. Es wird um eine Spende für Awasa in Äthiopien gebeten. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

