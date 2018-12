Weihnachtsspielen der Feuerwehr- und Stadtkapelle bei Regen

Adelsheim.Eine schöne Tradition in der Gesamtstadt Adelsheim ist das alljährliche Weihnachtsspielen der Feuerwehr- und Stadtkapelle. Bürger in Adelsheim und den Stadtteilen Sennfeld, Leibenstadt, Wemmershof und Hergenstadt lauschten am Sonntagnachmittag – bei strömendem Regen – dem musikalischen Geschenk der Kapelle, die auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmte. Im Repertoire hatte das Orchester unter der Leitung von Ralf Simonides viele bekannte Weihnachtslieder wie „Es ist ein Ros entsprungen“, „Tochter Zion“ und „Leise rieselt der Schnee“. Das Bild entstand stellvertretend für alle Ortsteile in Adelsheim. Bild: Jürgen Häfner

