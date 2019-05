Wollige Vierbeiner beleben die Arbeit am LSZU

Wollige Vierbeiner beleben die Arbeit am Landesschulzentrum für Umwelterziehung und am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim. Das pädagogische Angebot am LSZU und am EBG wird durch eine Kooperation mit der gemeinnützigen Tierherberge in Großeichholzheim erweitert.

© LSZU Adelsheim