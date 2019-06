Wunderbare Texte und selten gehörte Musik

© Nina Franze

Der Sommer ist da. Was noch fehlt, ist ein kühles Getränk, Musik und ein paar Verse zum Schmunzeln und Nachdenken. Das alles gibt es an diesem Sonntag im Kulturzentrum in Adelsheim.

Adelsheim. „Lyrik und Musik zum Frühsommer“ ist der Titel des Konzerts, das am Sonntag, 23. Juni, um 17 Uhr im Kulturzentrum in der Kreuzstraße stattfindet.

Eine Querflöte und einen Stapel Bücher –

...