Wunderbaren Klang gezaubert

Adelsheim/Paris.„Musik ist die Sprache der Welt: Sie braucht nicht übersetzt zu werden; in ihr spricht Seele zu Seele.“ Diese Weisheit bestätigte sich am Wochenende einmal mehr auf beeindruckende Weise. Der Fränkische Madrigalchor Adelsheim war auf Einladung des „Ensemble Vocal de Chesnay“ nach Frankreich gereist, um gemeinsam einen Konzertabend in der Elisabethenkirche in Versailles zu gestalten. Lieselotte Tursi, eine aus Rosenberg stammende und in Chesnay lebende Sängerin, hatte bei Konzertbesuchen des Fränkischen Madrigalchors eine gewisse Seelenverwandtschaft der beiden Chöre wahrgenommen und durch persönliche Bekanntschaft zu einem Chormitglied eine Zusammenarbeit initiiert.

Die Mitglieder des Madrigalchors ließen sich für solch eine Unternehmung schnell begeistern, lockte doch auch die französische Hauptstadt mit ihren Reizen. Mit Bernhard Heinzmann und Maria Stolz-Günther organisierte ein bei vergangenen Chorfahrten bewährtes Team eine Reise, die allen Mitgliedern große Freude bereitete. In Reims besuchten die Chormitglieder die Kathedrale und durch ein spontan dargebotenes Kyrie aus der Feder Orlando di Lassos zogen sie nicht nur das Interesse der Kirchenbesucher, sondern auch das des Sicherheitsdienstes auf sich.

Entspannte Atmosphäre

Das kulturelle, kulinarische und konsumverführende Angebot der französischen Metropole ließen die Chormitglieder nicht ungenutzt, bildete dieses doch einen starken Kontrast zur eher beschaulichen Heimat der Sänger. Nach der Besichtigung des Palais Garnier waren schließlich alle für musikalische Höchstleistungen motiviert und voll angespannter Vorfreude sah man dem Zusammentreffen mit dem gastgebenden Chor entgegen. Die französische Gastfreundschaft, die der Madrigalchor erleben durfte, trug sofort zu einer entspannten Probenatmosphäre bei, und schnell war zu spüren, dass ein wunderbares Konzerterlebnis bevorstand. Die beiden Dirigenten Dieter Kaiser und Silvio Segantini hatten ein anspruchsvolles Repertoire vorbereitet, wobei dem Fränkischen Madrigalchor die Ehre zuteil wurde, das Konzert eröffnen zu dürfen.