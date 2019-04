„Zentrale Lage ist ein Vorteil“

Die Johannes-Diakonie plant den Bau einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung in der Oberen Austraße in Adelsheim.

Adelsheim. „Dem Verkauf des Grundstücks Obere Austraße 4 in Adelsheim an die Johannes-Diakonie Mosbach zum Bau einer Wohneinrichtung mit Tagesstruktur für Menschen mit Beeinträchtigung wird zugestimmt.“ Diesen in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschluss des Gemeinderats gab Bürgermeister Klaus Gramlich am Montagabend bei der Sitzung des Gemeinderates im Rathaus bekannt.

Die Johannes-Diakonie sei nach einem Grundsatzbeschluss gehalten, im Rahmen ihres Regionalisierungskonzepts den von ihr betreuten Menschen mit Behinderung dort eine Heimat zu ermöglichen, wo sie herkommen, erläuterte Gramlich den Hintergrund.

Deshalb würden in der gesamten Region bis nach Wertheim solche Wohneinrichtungen geschaffen wie die jetzt in Adelsheim geplante Einrichtung.

Der Bürgermeister erinnerte weiter daran, dass die Stadt Adelsheim das Gebäude samt Grundstück vor Jahren erworben habe. Inzwischen brauche man es jedoch nicht mehr.

Als die Johannes-Diakonie auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück auf die Stadt zukam, habe man das Haus in der Oberern Austraße 4 ins Gespräch gebracht. „Die Lage ist zentral. Das ist wichtig für die Diakonie, dass die Menschen mittendrin untergebracht werden und nicht irgendwo am Rand des Ortes“, so Gramlich weiter. Derzeit prüfe die Johannes-Diakonie die Finanzierung des Projekts. Ein Bauantrag sei jedoch noch nicht gestellt.

24 Personen sollen in dem geplanten dreistöckigen Neubau plus Dachgeschoss künftig eine Heimat finden und werden rund um die Uhr von einem Team der Diakonie betreut. Es werde immer Personal vor Ort sein, so Gramlich. Diejenigen Bewohner, die einer Arbeit nachgehen, werden tagsüber zur Werkstätte für Behinderte gefahren, voraussichtlich nach Buchen.

Informationsveranstaltung

Wenn die Finanzierung steht und es konkret werde, werde die Diakonie auf die Nachbarn zugehen und auch eine öffentliche Informationsveranstaltung abhalten. „Eine positive Resonanz in der Bevölkerung ist dem Unternehmen wichtig“.

Ausdrücklich dankte Bürgermeister Gramlich zum Schluss dem Gremium für die Zustimmung zum Verkauf des Areals an die Diakonie. Man tue damit etwas für Menschen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019