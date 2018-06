Zigarettenautomat abgeschraubt

Anzeige

Oberkessach.Der Polizeiposten Krautheim sucht Hinweise Diebstahl eines Zigarettenautomaten, der am Montag gegen 0.30 Uhr in Oberkessach an der Einmündung Rathausweg/Unterkessacher Straße abgeschraubt wurde.

Zeuge beobachtete drei Männer

Die Täter schraubten den Automaten von der Metallkonstruktion ab und verluden ihn in ein Auto. Zirka zehn Minuten zuvor hatte ein Zeuge drei männliche Personen beobachtet, die sich an dem Automaten zu schaffen gemacht hatten.

Als der Zeuge auf sich aufmerksam machte, stiegen die Personen in ein rotes Fahrzeug und fuhren davon. Danach dürften die Täter zurückgekehrt sein, um den Automaten zu entwenden.