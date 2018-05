Zustand des Gerätehauses in Merchingen angeprangert

Anzeige

Merchingen.Das abgelaufene Vereinsjahr 2017 verlief für die Freiwillige Feuerwehrabteilung Merchingen relativ ruhig. Weder Großbrände oder besondere Großschadensereignisse mussten bearbeitet werden.

Jedoch gab es erneut eine Häufung von Einsätzen nach Wetterphänomenen wie bereits im Berichtszeitraum zuvor. Abteilungskommandant Christoph Müller begrüßte zur Jahreshauptversammlung die anwesenden Feuerwehrangehörigen mit deren Begleitung und weitere Gäste.

Nachdem sich der Abteilungskommandant bei den aktiven Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit bei Übungen und Lehrgängen bedankt hatte, bat er für die verstorbenen Kameraden um eine kurze Schweigeminute. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen bedankte sich in seinem Grußwort für die Einladung und übermittelte auch den Dank der Stadt an die Feuerwehrkameraden für die geleistete Arbeit. Aus der Jahresstatistik vom vergangenen Jahr kann man entnehmen, dass keine „dramatischen“ Einsätze angefallen sind. Er wies darauf hin, dass der Freiwilligen Feuerwehr Ravenstein im Haushalt der Stadt eine stolze Summe von insgesamt 92 000 Euro zugestanden wird, was zum Vorjahr 2016 eine weitere Steigerung bedeutet.