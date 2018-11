Zwei Verletzte

Seckach.Ein 44-Jähriger war am Donnerstag gegen 15.45 Uhr in Seckach in Begleitung eines 38-Jährigen mit seinem Daimler-Benz Vito in Richtung Zimmern unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 74-Jähriger mit einer 72-jährigen Beifahrerin in einem Suzuki in Richtung Seckach.

Im Bereich einer Rechtskurve streiften sich beide Fahrzeuge. Dadurch wurde der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und überschlug sich.

Dabei zog sich der 74-Jährige leichte Verletzungen zu. Seine Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Insassen des Transporters blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 11 000 Euro. „Nach bisherigem Erkenntnisstand hielt sich der 44-Jährige nicht an das Rechtsfahrgebot“, so die Polizei gestern.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018