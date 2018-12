„Zwerge“ lernen, Wagnisse einzugehen

Klettern, Rutschen, Fahren, Springen, Balancieren: Die „Zwerge“ beim Adelsheimer Kinderturnen in der Eckenberghalle sind nicht zu überhören. Und sie sind ganz bei der Sache.

Adelsheim. Das Zwergenturnen ist ein Bewegungsangebot des SV Adelsheim für die Allerkleinsten. Kinder von einem bis drei Jahren können gemeinsam mit ihren Eltern immer donnerstags in der Eckenberghalle daran teilnehmen. Geleitet wird das Ganze von Sportlehrerin Sabine Kalbantner, die auch Stadträtin in Adelsheim ist.

Verblüffend ist, dass so viele Väter die Gelegenheit nutzen, intensive Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen. „Es ist gut so, dass die Väter heute mehr Anteil an ihren Kindern haben und die Entfremdung nicht so groß ist“, ist Markus Stang im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten überzeugt. Sein Sohn Louis ist zwei Jahre alt, und der Papa genießt es, den Kleinen beim Kinderturnen so ausgelassen und fröhlich zu erleben.

Fahrtwind spüren

„Normalerweise sind es etwa 20 Kinder“, erklärt Leiterin Sabine Kalbantner. Heute ist ein Parcours mit Kästen, Hütchen und Bänken aufgebaut und die Kinder dürfen ihre Fahrzeuge wie Roller und Bobbycar mitbringen. Balancieren, sich trauen, Wagnisse eingehen, Schwung aufnehmen und den Fahrtwind spüren macht Spaß. Das hört man!

Neben den Stationen, an denen die Kinder ihre Fähigkeiten ausprobieren und üben können, sind auch Rituale wie zum Beispiel Lieder zu Beginn und am Ende, sowie Lieder mit Bewegungsfolgen Bestandteil jeder Turnstunde.

Außerdem bekommen die Kinder im Zwergenturnen die Möglichkeit, ihren Körper zu erfahren. Die Eltern werden nur insoweit eingebunden, wie es das Kind verlangt beziehungsweise, wie es für die Sicherheit erforderlich ist. „Mit dem Aufbau von Stationen mit verschiedenen Bewegungsschwerpunkten werden die Kleinen gefördert und gefordert“, verdeutlich Sabine Kalbantner den Aufbau der Turnstunde. „Auf diese Weise entwickeln Kinder eigene Lösungsstrategien für die Bewältigung von Aufgaben, entdecken sich und experimentieren mit ihrem Körper“, weiß die Pädagogin aus Erfahrung.

Kontakt zu anderen

Annette Kelbach schätzt, dass ihr dreijähriger Sohn Vincent gerne ins Kinderturnen geht, weil er sich auspowern kann und immer froh über den Kontakt zu anderen ist.

Da heutzutage nicht mehr jeder Vereinsmitglied werden will, haben sich Sabine Kalbantner und Mona Hofmann, die das Turnen mit betreut, für das Zwergenturnen überlegt, dass es dafür eine Zehnerkarte gibt, mit der man teilnehmen kann. „Und diese Idee hat sich bewährt“, verdeutlicht die Leiterin. Wer Interesse hat, kann sich bei ihr informieren. Vor einem Jahr etwa haben die Gruppenstunden angefangen.

Die Fortschritte der kleinen Teilnehmer sind enorm. „Wahnsinnig, was in einem Jahr für Entwicklungssprünge möglich sind“, freut sich die Pädagogin. So gehen einige Zwerge jetzt tatsächlich schon die Sprossenwand hoch. Im Parcours gibt es inzwischen Stau. Die Kinder sollen sich frei und spielerisch entwickeln. Aber natürlich ist klar, dass das nicht immer reibungslos funktioniert.

Franziska ist mit ihren beiden Töchtern Emilia (vier Jahre) und Carlotta (ein Jahr alt) zum Turnen gekommen. Die Turn- und Balancierelemente findet die junge Mutter gut. „Hier können die Kinder toben, hüpfen und rennen und man muss sie nicht ständig bremsen“, verdeutlicht sie die Vorzüge vom Zwergenturnen.

Kältekissen parat

Natürlich haben Sabine Kalbantner und Mona Hofmann auch immer kleine Kältekissen parat. Denn frühkindliche Erfahrungen haben eben manchmal auch etwas mit Beulen und blauen Flecken zu tun. Das gehört einfach dazu.

Selbstvertrauen gesteigert

Und doch bewegen sich die Kinder an Gerätekombinationen, die es so nur im Turnen in einer Sporthalle gibt und agieren mit ihren Eltern und anderen Kindern, was sich positiv auf ihre Beziehungen auswirkt. Auf jeden Fall steigern sie ihr Vertrauen in sich und ihren Körper.

