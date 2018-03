Ablehnung im Umlaufverfahren

Anzeige

Ahorn.Der Gemeinderat Ahorn hat in einem Umlaufverfahren den Windrädern zwischen Hardheim und Gerichtstetten nicht zugestimmt. Dies erklärte Bürgermeister Elmar Haas in der Gemeinderatsitzung am Dienstag in Schillingstadt. Vier Windkraftanlagen werden dort schon gebaut, der Antrag für den Bau von zwei weiteren Windrädern wurde jetzt nachgereicht. „Wir lehnen diese zwei Anlagen ab, weil das eine zu große Häufung an dieser Stelle bedeutet. Vier Anlagen mit einer Gesamthöhe von 230 Metern stehen schon dort. Wir wissen allerdings auch“, so Haas, „dass diese Ablehnung keine Wirkung haben wird, weil das von den Behörden vermutlich anders gesehen wird“. sk