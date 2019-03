Anderen stets gerne geholfen

Buch.Peter und Johanna Kernwein aus Buch feiern heute ihre goldenen Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich während des Pädagogikstudiums 1966 in Heidelberg. Nicht nur in den Vorlesungen und Kursen sind sie sich damals regelmäßig über den Weg gelaufen, die beiden engagieren sich neben dem Studium auch für soziale Projekte. Dort kommen sie sich schließlich näher. 1969 schließen die beiden den Bund fürs Leben.

Nach dem Studium führt der Weg die Eheleute nach Tauberbischofsheim. Peter Kernwein arbeitet als Lehrer für Mathematik, Physik und Datenverarbeitung an der dortigen Bundeswehrfachschule. Bis zu seiner Pensionierung bleibt der gebürtige Kitzinger der Lehranstalt treu. Seine Frau Johanna, die aus Löwenstein bei Heilbronn stammt, unterrichtet an der Riemenschneider-Realschule Biologie und Mathematik. Wieso sie sich für das beschauliche Buch als Lebensmittelpunkt entschieden haben? „In der Stadt wollten wir nicht leben, haben uns deswegen in der Region umgeschaut und fanden, dass Buch ein schönes Dörfchen ist.“

Die Eheleute entschließen sich, dort ein altes Haus zu kaufen, das sie mit viel Fleiß und Energie umbauen. Seit 47 Jahren leben sie nun schon dort. Drei Kinder und neun Enkelkinder haben die Kernweins mittlerweile. Und diese sind ihnen sehr wichtig. „Wir verbringen fast jedes Jahr eine Woche gemeinsam mit unseren Kindern und Enkeln“, erzählt der 75-jährige Peter Kernwein. Auch für dieses Jahr laufen die Planungen schon. Aber sehen werden sie ihre Familie schon vorher.

Die beiden Eheleute sind einige Jahre im Ruhestand, aber immer noch sehr aktiv. „Langweilig wird es uns nicht“, lacht die 72-jährige Johanna Kernwein. Vor allem ihr soziales Engagement ist ihnen sehr wichtig. Anderen helfen zu wollen, zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben. So sind sie lange Jahre im Vorstand des Vereins Lebenshilfe aktiv, der sich um behinderte Menschen kümmert.

Daneben kümmert sich Peter Kernwein als ehrenamtlicher Verwalter um das Irma-Volkert-Haus in Heckfeld, eine Freizeitstätte für Menschen für Behinderung. Und Johanna Kernwein engagiert sich beim Weltladen in Tauberbischofsheim. „Wir sehen es als unsere Pflicht, Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie uns und die Unterstützung brauchen“, betonen sie. In ihrer Freizeit schnüren die ehemaligen Lehrer gerne die Wanderschuhe. Früher waren sie am liebsten in Südtirol unterwegs, heute in Deutschland. Besonders angetan hat es ihnen die Gegend rund um das oberfränkische Bad Staffelstein. „Dort kann man wandern und Wellness sehr gut miteinander verbinden“, verrät die frühere Pädagogin. Fleißig unterwegs sind sie auch im Vereinsleben von Buch – etwa bei den Sängern, Sportlern oder dem Förderverein für das Schwimmbad.

Haben die Eheleute ein besonderes Rezept für ihre Ehe? „Ich denke, es ist wichtig, dass man den Ehepartner als eigenständigen Menschen mit eigenen Interessen wahrnimmt und nicht versucht, ihn zu vereinnahmen“, sind sie sich einig.

Die FN schließen sich den Glückwünschen an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019