Anerkennung der großartigen Leistung

Schüler des Lernhauses Ahorn waren mit zwei Projekten beim „Jugend forscht Landeswettbewerb“ in Balingen vertreten.

Eubigheim. Bereits im Februar war die Freude beim „Jugend forscht Regionalwettbewerb“ in Künzelsau groß, als feststand, dass es zwei Forschergruppen des Lernhaus Ahorn geschafft hatten, in ihrer Kategorie den ersten Preis zu gewinnen und somit eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Balingen zu erhalten.

Nun war es soweit: Linus Elleser (LG 9) mit seinem Projekt „Die multifunktionale schwimmende Brücke“ sowie Gellert Varga (LG 8) und zwei weitere Gruppenmitglieder des Lernhauses Ahorn mit ihrem Projekt „Zeolith Wärmespeicher“ brachen auf, um sich beim Landeswettbewerb mit den besten Forscherprojekten ganz Baden-Württembergs zu messen.

Zu früher Stunde traf man sich mit Projektbetreuer Michael Henn am Lernhaus. Man freute sich zwar über die Chance und den bereits erzielten Erfolg, am Landeswettbewerb teilnehmen zu dürfen, zeigte sich allerdings doch etwas nervös und angespannt, ob man den Anforderungen eines so aufwendig und professionell durchgeführten Wettbewerbs gerecht werden könne.

Fachlicher Austausch

In Balingen angekommen, wurden zunächst die Stände aufgebaut, um die Projekte auszustellen. Nach dem Bewertungsgang der Fachjury hatten die Jugendlichen Zeit zum fachlichen Austausch, zur Besichtigung der anderen Projekte oder zur Teilnahme am Rahmenprogramm.

Am nächsten Tag wurden die Gruppen dann mit den Preisen ausgezeichnet und es fand eine feierliche Siegerehrung statt, zu der sich Linus Elleser, Gellert Varga mit seinen Teamkollegen sowie Eltern und Projektbetreuer Michael Henn einfanden. Über einen Preis konnte man sich, geschuldet der starken Konkurrenz, zwar nicht freuen, allerdings doch umso mehr über die gemachten Erfahrungen, die anzuerkennende erbrachte Leistung, das durchweg positive und konstruktive Feedback der Fachjury und die schönen, spannenden sowie lehreichen Tage bei Regional- und Landeswettbewerb „Jugend forscht 2019“.

Man war sich schnell einig, dass eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb bei der erst zweiten Teilnahme bereits einen enormen und beachtlichen Erfolg der jungen Forscher des Lernhauses darstellte. Eine Teilnahme im nächsten Jahr mit überarbeiteten oder neuen Projekten wurde bereits von den Schülern beschlossen.

Rektorin Carmen Stemmler war stolz und lobte die engagierten Schüler und Kollegen. „Bei solchen Projekten wird Kompetenzorientierung, Potenzialentfaltung und Selbstwirksamkeit in aller Deutlichkeit sichtbar.“ lha

