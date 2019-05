Anwohner lehnen Autohof klar ab

Während die Kommunalpolitik das Signal für den Bau eines Autohofs in Berolzheim ohne Einwände auf grün stellten, haben die Anwohner erhebliche Bedenken gegen das Projekt.

Berolzheim. „Ein Autohof gehört an die Autobahn und nicht an den Rand eines Wohngebiets“, ist der einhellige Tenor von Bürgern, die in unmittelbarer Nachbarschaft des Gewerbegebiets „Gänsäcker“ in Berolzheim wohnen.

...