Arbeiten vergeben

Ahorn.Für die Vergabe der Straßenerschließung Waldblick/An der Steige (zweite Decke), der Straßenerschließung im Neubaugebiet Sindolsheimer Steige in Hohenstadt und dem Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Hohenstadt nach Helmstheimer Hof wird eine andere Finanzierung als vorgesehen benötigt, informierte Bürgermeister Elmar Haas in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag in der Festhalle in Hohenstadt.

Finanzierung gesichert

Bisher gebe es einen Haushaltsansatz in Höhe von 20 000 Euro und eine Verpflichtungsermächtigung für die Gemeindeverbindungsstraße von 190 000 Euro. Im Folgejahr sei die Finanzierung laut Verwaltung für alle Straßen gesichert und im Finanzplan aufgenommen.

Hierbei werden für die Straßenerschließung Waldblick/An der Steige 75 000 Euro und für die Erschließung im Neubaugebiet Sindolsheimer Steige 70 000 Euro eingeplant. Da noch nicht alle Verpflichtungsermächtigungen ausgeschöpft wurden, wäre eine höhere Vergabe möglich.

Aufträge an Firma Konrad Bau

Die Firma Konrad Bau in Gerlachsheim hat als günstigste Bieterin für alle drei Vorhaben ein Gesamtangebot in Höhe von 274 080 Euro abgegeben.

Der Gemeinderat stimmte der geplanten Finanzierung ebenso einmütig zu wie der Vergabe an die Firma Konrad Bau. sk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.12.2018