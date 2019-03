Arbeiten vergeben

Ahorn.Der Gemeinderat Ahorn vergabe bei seiner Sitzung am Dienstag im Lernhaus auch Gewerke für eine Wohnung in einem gemeindeeigenen Haus in Schillingstadt.

Einstimmig wurden die Heizungs- und Sanitärarbeiten zum Preis von 6159 Euro an die Firma Seitz vergeben.

Die Bodenbelagsarbeiten gingen ebenso einstimmig an die Firma Fahrbach zum Preis von 8544 Euro. Die Fensterarbeiten wurden einstimmig an die Firma Michel zum Preis von 5980 vergeben, Innenputz und Trockenbau gingen einmütig an die Firma Lehmann (17 405 Euro).

Mit einer Stimme Enthaltung vergab der Gemeinderat die Schreinerarbeiten an die Firma Michel zum Angebotspreis von 5108 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019