Bassit Agbere holte sich den Siegerpokal

Schillingstadt.Am Sportgelände in Schillingstadt fanden die Leichtathletik-Vereinsmeisterschaften des TV statt. In deren Verlauf wurde die neue Weitsprunganlage in Betrieb genommen. Dank zahlreicher Helferinnen und Helfer sowie Sponsoren war es möglich, diese Anlage zu bauen. Dies bedeutet auch eine spürbare Verbesserung der Trainingsbedingungen für die Leichtathleten des Turnvereins Schillingstadt.

31 Kinder und Jugendliche beteiligten sich an den Wettkämpfen und gaben im Laufen,Werfen und Weitsprung ihr Bestes. Entsprechung ihrer Punktzahl wurden sie mit einer Medaille in Gold, Silber oder Bronze belohnt. Auch die Vereinsjüngsten waren mit großem Eifer dabei und sammelten erste Wettkampferfahrungen.

Das beste Ergebnis des Tages erzielte Bassit Agbere. Er erhielt bei der Siegerehrung einen Pokal. Zweite wurde Alina Czasch und den dritten Platz belegte Diana Deßner.