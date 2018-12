„Wir hinterlassen Eubigheim ein attraktives Baugebiet“, so Markus Lang, Bauleiter der Firma Bokmeier bei der Abnahme des Neubaugebiets „Schusteräcker II“.

Eubigheim. Dass er damit richtig liegt, zeigt das große Interesse der Bauwilligen: Drei Plätze sind bereits verkauft, etliche reserviert, der erste Bau ist schon abgesteckt, die Baumaschinen können anrollen.

Bei dieser Baumaßnahme wurden zwölf Bauplätze mit einer durchschnittlichen Größe von ungefähr 550 bis 750 Quadratmetern erschlossen.

„Optimale Versorgung“

Die Erschließungskosten bezifferte Bürgermeister Elmar Haas auf etwa 590 000 Euro, das bedeutet Baukosten, Beleuchtung, Bepflanzung und sämtliche erforderlichen Maßnahmen inbegriffen. „Die Ausstattung mit der neusten Glasfasertechnik FTTB, was so viel heißt wie Glasfaser an jedes Grundstück, garantiert eine optimale Versorgung auf höchstem technischen Niveau“, erläutert Xaver Baumann vom Ingenieurbüro Walter und Partner.

Des Weiteren gewährleistet das bei der Wasserversorgung angewandte so genannte Württemberger System eine hohe Trinkwasserqualität, denn die Gefahr der Verkeimung durch stehendes Wasser werde hierdurch ausgeschlossen.

Das Entwässerungskonzept ist so ausgelegt, dass auch die unterhalb der Straße liegenden Baugrundstücke im Untergeschoss im Freispiegelgefälle bebaut werden können, d.h. Pumpen sind überflüssig, was einen ungeheuren Vorteil für die späteren Bewohner darstelle. „Daher ergaben sich zwangsläufig bis zu zirka fünf Meter Schachttiefe“, erklärte Edgar Kraft vom planungsausführenden Ingenieurbüro.

Die Bauablaufphase war witterungsbedingt, besonders für die dort tätigen Arbeiter, eine große Belastung. „Die Sommerhitze auf dem Bagger war teilweise unerträglich“, erinnert sich Polier Christian Lang. Die besonderen geologischen Bedingungen, d.h. der außerordentlich felsige Untergrund, stellten Planungsbüro und Baufirma vor große Herausforderungen. „Doch da alle sich vorher auf diese Bodenschwierigkeiten gut eingestellt hatten, ging die Bauphase dennoch zügig voran“, so Kraft weiter. Bürgermeister Haas freute sich zudem über den problemlosen Geländeerwerb für dieses Baugebiet zum Wohle der Allgemeinheit und dankte den Veräußerern. Überdies zogen alle an einem Strang. Die Kommunikationswege zwischen Gemeinde, Planungsbüro und Baufirma seien stets vertrauensvoll, konstruktiv und offen gewesen, demzufolge konnte die Maßnahme auf einem hohen Niveau zur Zufriedenheit aller gut abgeschlossen werden, so die Verantwortlichen stolz.

Ortsvorsteher Roland Englert bedankte sich bei den Anliegern für ihr Verständnis während der Arbeiten und war begeistert über die große Nachfrage in diesem ortsnahen Baugebiet. Wie der Name „Dorfblick“ vermuten lässt, füge es sich harmonisch an den Kernort an. Die Planungen zu „Schusteräcker III“ sind bereits in vollem Gange. „Dies zeigt die Attraktivität unseres Ortes“, so Englert erfreut.

