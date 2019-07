„Bedürfnisse sind anders als in Stuttgart“

Ahorn.„Eigentlich wollten wir unser Kind gar nicht zur Ganztagsschule anmelden. Es ist immer jemand zuhause, und die Hausaufgaben erledigt unsere Tochter sowieso alleine.“ So das Statement einer Mutter der Lerngruppe 2 zum Start der offenen Ganztagsschule im Lernhaus Ahorn. Wegen des ihrer Meinung nach verlockenden Nachmittagsangebots entschied sich die Familie doch für eine Anmeldung.

Ob es die „Gartenzwerge“, die „Holzwürmer“, der Ballsport, das „Blaulicht“ oder die Musik sind: Das „Clubangebot“, wie die Gemeinschaftsschule ihr freiwilliges Angebot nennt, fand auf Anhieb bei vielen großen Zuspruch. Gut die Hälfte der 100 Grundschüler arbeitet und spielt an drei Tagen in der Woche von 7.30 bis 15.30 Uhr im Lernhaus.

Bereits der Vormittag ist strukturiert und rhythmisiert. Er wurde an die Bedürfnisse der Sechs- bis Neunjährigen ausgerichtet, um so auch den „Halbtagskindern“ gerecht zu werden. Diese gehen zwischen 12.15 und 13 Uhr nach Hause. In Lerngruppe 3 und 4 sieht die Konzeption an einem Nachmittag Pflichtunterricht für alle vor. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einer Spiel- oder Ruhezeit schließt sich die Lernzeit an.

Unterschiedliche „Clubs“

Hier unterstützen Lehrer der Grundschule die Kinder bei ihren Wochenaufgaben und haben Zeit, Fragen oder Probleme des Vormittages noch einmal aufzugreifen. Zum Abschluss des Schultags nehmen die Kinder an unterschiedlichen „Clubs“ teil. Sie können aus einem vielfältigen Angebot für die drei Nachmittage das Passende auswählen: Flöten- oder Gitarrenclub, Gartenarbeit, Arbeiten mit einem Schreiner, soziale Ziele im Blaulichtclub oder der, vor allem bei den Jungs beliebte, Ballclub.

„Wir denken, dass der Fokus auf die pädagogische Zielsetzung und die Qualität der unterschiedlichen Phasen des Schultags der Schlüssel zum Erfolg des Ganztagesbetriebs in Ahorn ist.“ Durch die Gemeinschaftsschule hat man in Ahorn mittlerweile viele Jahre gute Erfahrung im verpflichtenden Ganztagsbetrieb der Lerngruppen 5 bis 10 gesammelt.

Schulleiterin Carmen Stemmler hat sich deshalb, gemeinsam mit Lehrerin Heike Müller, Schulsozialarbeiterin Lea Molzer und Konrektor Matthias Fischer intensiv mit den Vor- und Nachteilen von Grundschul-Ganztagsschulen auseinandergesetzt und ein stimmiges Gesamtkonzept entwickelt.

„In Ahorn sind die Bedürfnisse anders als in Stuttgart“, weiß die Rektorin und betont, dass sowohl die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als auch Bildungsgerechtigkeit wichtig sind. Die Eltern in Ahorn schätzen aber vor allem die Qualität der Bildung für ihre Kinder – im schulischen wie auch im sozialen Bereich. Dies haben viele Gespräche, vor allem aber die Auswertung der Fragebogenaktion für Kinder und Eltern gebracht.

Eine überwältigende Mehrheit ist mit den Angeboten und der Qualität sehr zufrieden, was sich auch an der Erhöhung der Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr zeige. lh

Info: Weitere Infos gibt es auf der Homepage unter www.lernhaus-ahorn.de im Internet.

