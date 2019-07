Schillingstadt.Den Lebensraum eines besonders geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter zwischen Samstag, 19.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr in Schillingstadt am Haselbach. Idyllisch gelegen, außerorts an einem landwirtschaftlich genutzten Weg zwischen Schillingstadt und Oberwittstadt, etwa 250 Meter nach der Kläranlage, war nach Spurenlage vermutlich ein Unbekannter mit einem Frontlader zu Gange, der mit einer Schaufelzange den kompletten Biberdamm mit einem Volumen von drei Kubikmetern aushob, abtransportierte und etwa einen Kilometer weiter im Gewann „Ober dem kleinen Hölzle“ rechts am Waldrand entsorgte.

Gemäß Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Dies stellt eine Straftat dar.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, die den Biberdamm entfernt hat.

