„Daheim bin ich allein“

Anzeige

Das Ziel war klar, sie strebten einen Treffpunkt an, an dem man sich ganz zwanglos bei einem Tässchen Kaffee treffen und unterhalten konnte.

Klar war auch, dass man hierfür ein Netzwerk an ehrenamtlichen Helfern benötigt, die mit möglichst wenigen Vorbereitungen ihren „Cafédienst“ verrichten können.

Offene Türen eingerannt

Und so kristallisierte sich schnell der gemeindeeigene freie Raum im ersten Stock des alten Schulhauses heraus, der den Vorteil barg, dass das Mobiliar stehen bleiben konnte – im Gegensatz zu den kirchlichen Räumen, die auch von weiteren Gruppen genutzt werden und daher das Café zu den Öffnungszeiten stets neu eingerichtet werden müsste. Im Folgenden galt es, Bürgermeister Elmar Haas und Ortsvorsteher Roland Englert von den Plänen zu überzeugen. Doch da rannten sie offene Türen ein. „Wir bekamen jegliche Unterstützung, die wir uns gewünscht haben“, erinnert sich Irene Wild. Und so konnte mit minimalem finanziellen Aufwand im März 2008 unter der Schirmherrschaft des Ortschaftsrats der Cafébetrieb an den Start gehen.

Seither sorgen zehn Frauen und ein Mann dafür, dass montags und mittwochs nachmittags das Erzählcafé mit Kaffee, Tee, Brötchen und Gebäck ein gemütliches, einladendes Ziel bietet, das es anzusteuern lohnt. „Wir freuen uns, dass alle Helfer der ersten Stunden noch mit im Boot sind“, so Jutta Zimprich nicht ohne Stolz.

Dies spricht insbesondere für die beiden Organisatorinnen, die ideale Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen schaffen. „Alles ist vor Ort, wir holen nur den Schlüssel und können loslegen“, bringt es eine Helferin auf den Punkt. Im Zuge der Sanierung des alten Schulhauses konnte im August 2012 ein neuer Raum im Erdgeschoss bezogen werden, ein großer Vorteil für viele Besucher, denen mitunter das Treppensteigen schwer fiel. Regelmäßig kommen zehn bis 15 Gäste, meist Frauen, zusammen, plaudern, tauschen sich aus und freuen sich, ein bisschen Zerstreuung und Ablenkung vom Alltag zu haben. „Ich brauche das“, so eine Besucherin kurz und knapp und darum liegt der Fokus auch eindeutig auf den Gesprächen miteinander.

Vorträge oder ähnliches stehen nicht auf dem Programm. Und eben diese Gespräche stellen auch für die Helfer eine Bereicherung dar. Der generationenübergreifende Dialog öffnet den Blick für die andere Seite. Sicherlich auch mit ein Grund für das konstante Helfernetzwerk.

Großer Beliebtheit erfreuen sich die Feiern im Jahreslauf. Die Verantwortlichen sind bemüht, von Fasching über Ostern bis hin zum Advent den Gästen etwas Besonderes zu bieten.

Großer Rückhalt

Dass das Erzählcafé einen großen Rückhalt im Ort genießt, zeigte sich auch anlässlich des Abschlussfestes der Sanierungsarbeiten am alten Schul- und Rathaus. Die Bewirtung zugunsten des Cafés wurde von einer breiten Bevölkerungsschicht unterstützt, so dass man sich in der neuen Lokalität geschmackvoll einrichten konnte.

Gute Wünsche fürs Erfolgsmodell

Damit wurden auch die Bewertungskommissionen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ beeindruckt, die sich zum einen über die Räumlichkeit, zum anderen über die guten Besucherzahlen und zweimaligen wöchentlichen Öffnungszeiten positiv überrascht zeigten. Im Rahmen der Jubiläumsfeier bedankte sich Bürgermeister Haas über diese tolle Idee, ihre Umsetzung sowie das jahrelange ehrenamtliche Engagement und betonte: „Wir sind immer offen für Neues“.

Ortsvorsteher Englert freute sich danach über den recht reibungslosen, unproblematischen Ablauf und hegte den Wunsch, dass dieses Erfolgsmodell noch lange Bestand haben möge, „denn dann können der Bürgermeister und ich die Männerquote erhöhen“, so Englert schmunzelnd.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.04.2018