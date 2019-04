Das Bild nimmt immer mehr Gestalt an

Mit dem Anbringen von zwölf Nistkästen ist ein weiterer Mosaikstein im orientalischen Garten in Schillingstadt eingesetzt worden.

SCHILLINGSTADT. Das Integrationsprojekt Orientalischer Garten kommt gut voran. Am Begegnungszentrum mit Café wurde vor kurzem die Decke betoniert und jetzt wird an der zweiten Etage gemauert. Am Samstag wurden die Bauarbeiten kurz unterbrochen um heimischen Vögeln zu helfen.

In Kooperation mit der Nabu-Ortsgruppe Boxberg brachten am Bau beteiligte Flüchtlinge und Vorstandsmitglieder von Refugium zwölf Nistkästen in der ehemaligen Hausmülldeponie an. Alle Reste der alten Gemäuer hat der Verein inzwischen entfernt.

Vor allem Grün und der schöne Baumbestand prägen jetzt das 1,5 Hektar große Gelände – eine ideale Heimat für heimische Vögel. In der Übungsfirma sammeln die Flüchtlinge Erfahrungen für die Arbeitswelt.

Die Nisthilfe Aktion war für die Geflüchteten praktische Umweltbildung, die ihr Interesse für die heimische Flora und Fauna wecken sollte. Die Teilnehmer lernten, dass Brutplätze für Vögel wegen intensiver Forst- und Landwirtschaft immer knapper werden.

Mancher Tipp der Nabu-Experten, über die Auswahl und das Aufhängen von Nistkästen war auch für die Vereinsmitglieder von Refugium neu. Fragen gab es genug: Wo ist der richtige Standort? In welchem Abstand sollten die Nistkästen für einen freien Anflug der Vögel hängen? Welche Höhe ist richtig? In welche Richtung soll das Einflugloch zeigen?

Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhängen der Nisthilfen? Dürfen die Kästen frei hängen oder werden sie besser befestigt? Wann und wie oft müssen die Kästen gesäubert werden?

Unter den zwölf Nisthilfen bei Refugium ist ein sogenannter Schlitzkasten für den Baumläufer, ein Klettervogel, der in Spiralen an Bäumen aufwärts läuft. Auch für Fledermäuse gibt es einen speziellen Unterschlupf. cs

