Dem Wandel der Zeit nicht hinterherhinken

Moderne und gut ausgestattete Schulen waren weitere Vorschläge Borns. „Der Raum wird als dritter Pädagoge bezeichnet. Ein saniertes Schulgebäude hilft aber bei schlechter Lehrerversorgung auch nicht“, erklärte Born.

„Hier wollen wir vorhandene Ressourcen nutzen, Studienkapazitäten erhöhen und bessere Arbeitsbedingungen schaffen.“ Auch plädierte er für verstärkte Sozialarbeit und ein multiprofessionelles Lehrerkollegium. Eine wichtige Aufgabe sei die Digitalisierung. „Die Schulen müssen für die Zukunft gewappnet sein“, forderte Born. Die Entwicklung sei besonders rasant. Deshalb schlug er vor, die Ausbildung der Lehrer und das Equipment durch einen landeseigenen Innovationsfonds unterstützen.

Im Anschluss an den Vortrag war die Möglichkeit zur Diskussion geboten. Wahlkampf dürfte nicht auf dem Rücken von Schülern ausgetragen werden, forderten die Zuhörer. Born schlug dafür die Bildung einer Enquete-Kommission vor, die parteiübergreifend Handlungsempfehlungen formuliert und konkrete Maßnahmen vorschlägt. So käme endlich Ruhe in die Thematik.

Viel Raum nahm die Frage der Umsetzbarkeit der Inklusion in den Schulen ein. Eine Mutter lobte das Engagement der Gemeinschaftsschule in Eubigheim. „Die Politik ist aber in Jahren noch nicht so weit, um die im Jahr 2011 versprochene vollständige Inklusion umzusetzen“, war ihre Meinung. Das mache sie wütend und traurig, da sie selbst betroffen sei. suso

