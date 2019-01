Den genauen Fundort angeben

Ahorn.Bürgermeister Elmar Haas informierte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag im Berolzheimer Vereinsheim, dass Bürger Eiswurf bei den Windkraftanlagen festgestellt und auch auf dem Rathaus gemeldet hätten. „Wir haben das nicht nur aufgenommen, sondern auch an die Firma, die für die Wartung der Anlagen zuständig ist, weitergegeben“, führte der Rathauschef aus. „Die Firma nimmt das sehr ernst, denn eigentlich sollte Eiswurf bei dem Anlagentyp nicht vorkommen.“ Eigentlich sollten die Windkraftanlagen bei Eisansatz an den Rotoren stehen bleiben. Wichtig sei, so Haas, dass der Fundort, und die Entfernung von den Anlagen sowie die Größe der Eisbrocken genau angegeben werden.

Weiter teilte Bürgermeister Elmar Haas mit, dass die Schall-Messungen für die Anlagen in Buch durchgeführt worden seien. Ergebnisse seien noch nicht bekanntgegeben worden. „Ich werde mich dafür einsetzen und dranbleiben, dass die Werte den Bürgern mitgeteilt werden“, versicherte der Bürgermeister abschließend. hut

