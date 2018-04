Der ganze Raum wird zur Bühne

Anzeige

Eubigheim.„Ich bin dankbar und freue mich, dass ich solch ein Kulturgut den Menschen vermitteln darf“, so Schauspieler Steffen Schlösser. Gemeint ist Goethes Lebenswerk „Faust – Der Tragödie erster Teil“, das als das bedeutendste und meistzitierte Werk der deutschen Literatur gilt. Regisseur Thilo Schlüssler ist es gelungen, dieses umfangreiche Epos zu komprimieren, die hehre Dichtkunst in den heutigen Sprachgebrauch zu übertragen und das von unzähligen Akteuren wimmelnde Werk einem einzigen Schauspieler zu überlassen.

Meisterwerk in 90 Minuten

Ob Faust, Mephisto, Gretchen, Chor der Engel, Stimme von oben, Pudel und wie sie alle heißen – Schlösser präsentiert dieses Meisterwerk in 90 Minuten mit Pathos, Humor, Slapstick und großer Nähe zum Zuschauer. Der Mime, der nach seinem Abschluss am Europäischen Theaterinstitut in Berlin nahtlos am Jungen Staatstheater Parchim in der Nähe Schwerins debütierte, spielt „Faust für alle“ bereits seit 2012, hat es inzwischen auf über 100 Vorstellungen gebracht und empfindet es dennoch „immer wieder neu“.

Ob Stadthalle oder Klassenzimmer, jede Lokalität hat ihre eigene Atmosphäre, jedes Publikum seinen eigenen Charme, auch der Schauspieler sagt von sich: „Nicht jeder Tag ist gleich“, und so geht er stets mit freudiger Spannung an jeden Auftritt heran, fiebert der Interaktion mit dem Publikum entgegen, ist gespannt, wie es reagiert, und setzt so spontan Akzente. Schlösser versteht es genial, den ganzen Raum zur Bühne umzugestalten, die imaginäre Grenze zwischen Bühne und Zuschauer zu überwinden, letzteren persönlich abzuholen und mit auf die Reise zu nehmen.